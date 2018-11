Cierran famoso restaurante de St. Pete por caso de Hepatitis A

(NOTICIAS YA).- Otro caso de Hepatitis A fue identificado como positivo en un empleado del famoso restaurante The Toasted Monkey en St. Pete Beach.

Autoridades del Departamento de Salud del condado Pinellas informaron que la persona infectada trabajó la semana pasada en este restaurante, ubicado en 6110 Gulf Boulevard.

Alertan a las personas que comieron en ese local entre el 17 y 28 de octubre, que todavía no se ha vacunado en contra de la Hepatitis A, que lo hagan lo más pronto posible. Si ya te pusiste la vacuna no te preocupes, no tienes que realizar ningún tipo de acción.

El Departamento de Salud está ofrenciendo vacunas gratis en las siguientes locaciones:

St. Petersburg : 205 Dr. Martin Luther King Jr. St. N

: 205 Dr. Martin Luther King Jr. St. N Pinellas Park : 6350 76th Ave. N

: 6350 76th Ave. N Mid-County (Largo) : 8751 Ulmerton Rd

: 8751 Ulmerton Rd Clearwater: 310 N. Myrtle Ave

310 N. Myrtle Ave Tarpon Springs: 301 S. Disston Av

Esta noticia llega luego de que Autoridades del Departamento de Salud alrededor de la bahía de Tampa alertaron a la comunidad que se han reportado más casos de lo normal de Hepatitis A en nuestra zona.

Ya van 58 casos en el condado Pinellas, incluyendo 10 desde septiembre hasta octubre. El año pasado se reportaron cero casos, aunque en el 2015 y en el 2016 nada más hubo 10 en todo el año, de acuerdo con el Tampa Bay Times.

“Ciertamente es preocupante porque tenemos tres de nuestros condados locales experimentando niveles mayores de lo que han visto en el par de años anteriores”, dijo el doctor Joette Giovinco a Fox 13 News.

Aparte de los 58 casos en Pinellas, en el condado Pasco fueron reportadas otras 33 personas, en comparación con el año pasado en donde nada más hubo 9.

Por otro lado, en el condado Hillsborough han sido reportadas 36 personas enfermas, el año pasado nada más hubo 11.

“No tengo una explicación. Estamos trabajando junto al estado, con el Departamento de Salud de Florida, la Oficina de Epidemiología, para poder identificar más casos ahora con esta población en particular”, dijo Rachel IIic, epidemióloga del Departamento de Salud del condado Pinellas a Fox 13.

El restautante cerró sus puertas temportalmente y esta no es la primera vez que alertan de Hepatitis A en un local del área de la bahía de Tampa. A finales de octubre, el restuarante Hamburger Mary’s Bar and Grill, ubicado en Ybor City, también fue cerrado porque los análisis de uno de sus empleados también fueron positivos.

