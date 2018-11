Pareja de ladrones usan a niño de 6 años para robar en Tampa

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del Departamento de la Policía de Tampa, están buscando a una mujer y a un hombre que han realizado robos en dos residencias, y su principal carnada para engañar a las víctimas ha sido un niño de aproximadamente 6 años.

Los ladrones utilizaron la misma historia para engañar a las familias, quienes viven en Beverly Avenue y Platt Street. De acuerdo con las autoridades, ellos le dijeron a sus víctimas, quienes son ancianos, que trabajaron en los techos de sus casas años atrás, y los engañaron con una historia falsa de que necesitaba alguna renovación.

Una vez que ganaban confianza, ellos les preguntaron si podían entrar a la residencia y también si el niño podía utilizar el baño, mientras tanto, robaban objetos de valor.

Estos crímenes ocurrieron entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los sospechosos fueron descritos como hispanos.

Las víctimas informaron a ABC Action News y a Wfla que ellos confiaron en las personas por el niño de 6 años que los acampañaba. De acuerdo con los detectives, los ladrones robaron joyas y en la otra casa se llevaron medicinas con prescripción médica. Autoridades informaron que posiblemente estén manejando un Chryslter negro de 4 puertas.

De acuerdo con Wfla, una de las víctimas, quien se quiso quedar en el anonimato, atrapó a uno de ellos en el acto.

“Estaba agachado al final de mi closet y mi joyero estaba en el extremo del closet apuntando hacia él y vi que tenía un puñado de joyas y vi mi cadena de oro colgando de su mano y luego la metió su bolsillo “, dijo la víctima a Wfla. “Y yo grité, no, no, no, no”.

“La agarré por la parte delantera de su camisa, pero ella se escapó de mí. Ellos salieron corriendo. Se subieron al auto. Grité ‘ayuda, ayuda’, añadió la víctima.

La víctima también dijo que tenía que haberlo pensado mejor y no permitirles que entraran a su casa. Ella dijo que está desanimada al saber que había un niño de alrededor de 6 años con ellos que pudo haber estado involucrado en estos los delitos. También informó que no tenía dudas de que el niño formaba parte de la estafa.

“Trabajas muy duro por lo que tienes y luego tienes gente que enseña a sus hijos a ser ladrones”, dijo.

Autoridades informaron que creen que hay más víctimas en la zona y si crees que fuiste una de ellas, comunícate con el departamento de la policía de inmediato a Crime Stoppers de Tampa Bay al 1-800-873-8477.

