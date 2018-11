Virgen que llora: Familias hablan de sus “milagros”

(NOTICIAS YA).- Muchos lo llaman un acto sobrenatural y otros una cuestión de fe, pero lo cierto es que una imagen de la virgen de Guadalupe en Hobbs, Nuevo México, está movilizando a miles de creyentes.

A simple vista esta imagen de la virgen de Guadalupe podría parecer igual a las que existen en otras parroquias, sin embargo, una sustancia que emana de sus ojos la hace muy especial para algunas personas.

La parroquia ubicada en una pequeña ciudad de Nuevo México de menos de 35 mil habitantes, fue testigo de lo que muchos consideran un fenómeno sobrenatural de carácter divino.

VIDEO: ASEGURAN QUE ESTATUA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DERRAMÓ LAGRIMAS

“En los seminarios nos preparan para muchas cosas menos para este tipo de acontecimientos, que no son usuales, no es cotidiano que suceda”, padre José.

Y es que durante una de las misas de mediodía el pasado mes de mayo, la imagen de la virgen de Guadalupe derramó lágrimas frente a decenas de fieles católicos.

Entre ellos Laura Cisneros, quien asegura haber sido la primera en notar algo extraño en la imagen, “ese día llegamos, nos sentamos igual de siempre, nos pusimos a ver a la virgen, le note algo extraño yo pensé que tal vez era mi imaginación”.

Pero no se trataba de su imaginación. Las mejillas de la virgen se cubrieron de lágrimas de manera inexplicable y en la iglesia se percibió un fuerte olor a rosas.

Se acercaron y limpiaron su rostro y al momento que la limpian vuelve a llorar otra vez, van con el padre y le dicen y el padre entró un poquito confuso al ver tanta gente y ver lo que estaba pasando. “Cuando yo llego a ver la imagen si quede en shock sorprendido”.

Y es que para un hombre de fe como para el padre José Segura, párroco de la iglesia, fue tal la impresión que incluso llegó a dudar de que esto fuera un milagro.

VIDEO: LAGRIMAS DE VIRGEN DE GUADALUPE SON DE ACEITE DE OLIVA

“Fue cuando yo la vi llorar con mis propios ojos que dije definitivamente esto está fuera de las manos humanas definitivamente en ese momento porque eran lagrimas vivas, a raíz de este hecho, investigadores de la diócesis católica de Las Cruces llegaron hasta Hobbs para tomar muestras de las lágrimas de la virgen además de realizar estudios de la imagen.

“Es una imagen de bronce entonces no tiene ningún orificio en los ojos. Los primeros resultados arrojados son que es un tipo de aceite de oliva, llama la atención que sea aceite de oliva porque no es cualquier aceite, es un aceite muy significativo en toda la historia de la cristiandad”.

El misterio de este llanto se acentúa, pues ella solo ha llorado en días espirituales para la iglesia, tales como el día de pentecostés, así como los sábados, el día que según la tradición católica es dedicado a la madre de Dios.

Milagro o no, esta imagen ha atraído a miles de creyentes de todas partes del mundo, quienes aseguran que estas lágrimas buscan enviarnos un mensaje divino.

“Las lágrimas de las mamás a veces nos hacen cambiar a veces más que los regaños, entonces cuando vemos a una mamá llorar pues nos conmueve el corazón y hacemos la lucha por el cambio y yo creo que ese es el mensaje para todos”.

En la segunda parte del reportaje le mostramos testimonios de personas que aseguran haber recibido un milagro gracias a esta imagen.

Las autoridades católicas en Nuevo México no han encontrado causas naturales para que una imagen de la virgen de Guadalupe derrame lágrimas en la comunidad de Hobbs.

Son cientos de personas que aseguran haber recibido un milagro y todo gracias a la imagen de la virgen de Guadalupe.

La Diócesis Católica de Las Cruces continúa investigando si las lágrimas de la virgen de Hobbs son un milagro o no. Sin embargo, para la familia Morales, quienes residen en Hobbs, no existe duda alguna de que en efecto, esta imagen es milagrosa.

“Lo primero que pensé, la virgencita nos salvó”.

LA VIRGEN QUE LLORA ATRAE HASTA 2 MIL PERSONAS EN UN DÍA

Fue justo un día después de que comenzó a llorar esta virgen que por un descuido no se dieron cuenta que sus hijos habían caído a la alberca de seis pies de profundidad, siendo el niño de tres años el único que pudo salir a pedir ayuda para rescatar a su hermana de un año quien se encontraba flotando boca abajo.

“Yo no supe desde lejos si ella estaba despierta, llegue y me avente”, Ricardo Morales.

“Se metió a la alberca y la agarró y la niña lo abrazó y comenzó a llorar y decidimos llevarlos al doctor”, Jaqueline morales.

“Y nada cual fue nuestra sorpresa que no tenía ni una sola gota de líquido en sus pulmoncitos o en su organismo”.

“Yo no sé cómo lograron salir de la alberca esta honda y no saben nadar”.

Fue hasta que regresaron a la iglesia a dar las gracias que se percataron de algo sorprendente.

“Mi niño agarró el boletín que nos dan a la entrada de la iglesia y se puso a jugar con el a verlo, vio la imagen de la virgen y me dijo mira mami la muchachita”. “¿La muchachita?, ¿Cuál muchachita hijo? De la piscina ella me salvó”.

Al igual que ellos, la familia Domínguez, aseguran la virgen de Guadalupe de esta iglesia les otorgó el milagro de curar a su hija

“Le abrí mi corazón, mira que yo quiero que me sanes a mi hija pero que se haga tu voluntad y no la mía, nos fuimos con todos los análisis positivos de cáncer en la garganta”, Blanca Domínguez. “Que eso era lo que tenía mi hija y la sorpresa de nosotros llegar que no encontraran nada de eso”, Alejandro Domínguez.

¿Usted cree que esto es un milagro? “Que los milagros son actos sobrenaturales inexplicables que no hay una razón humana podríamos decir que sí, es un milagro”, Padre José Segura.

Lo que ocurre dentro de esta iglesia sigue movilizando a miles de personas, por lo que ahora se busca la construcción de un nuevo templo. Si usted quiere apoyar estos esfuerzos puede hacerlo enviando un cheque a nombre de Our Lady of Guadalupe a la dirección 914 South Selman.

Cabe resaltar que esta imagen de la virgen de Guadalupe se dirigía a otro estado, sin embargo, tenía una imperfección en la construcción y no la aceptaron por lo que se tuvo que quedar en Hobbs, Nuevo México.

Priscilla Ríos y Oswaldo Escobedo