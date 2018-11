18 estados no te permiten tomar una selfie en cabinas de votación

(NOTICIAS YA).- Si deseas tomarte una selfie a la hora de votar debes de tomar en cuenta que no en todos los estados se permite hacerlo incluso en algunos estarías violando la ley.

De hecho en algunos estados no se permite ni siquiera tomar fotos a las cabinas de votación, ya que incluso podrías ser arrestado.

Los estados en los debes guardar tu teléfono a la hora de votar son: Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas y West Virginia.

CNN publicó algunas de las razones por las que no se pueden tomar selfies dentro de estos lugares.

Alabama: la información actualizada de los votantes del estado es clara pues no hay fotografías en los lugares de votación.

Arizona: no puede tomar fotos dentro o a menos de 75 pies de un lugar de votación.

Florida: no puede tomar fotos en lugares de votación y no puede mostrar sus boletas completas a otros. Si no lo sabías, no estás solo. En julio, tres políticos fueron arrestados por tomar fotos de sus boletas primarias, sin saber que estaban violando la ley.

Georgia: No hay fotografía en los lugares de votación y no se permite el uso de celular dentro de los centros.

Illinois: uno de los estados más antiselfie en el país. La fotografía no está permitida en el lugar de votación y su ley establece que “cualquier persona que, a sabiendas, marque su voto o emita su voto en una máquina de votación o dispositivo de votación para que pueda ser observada por otra persona será culpable de un cargo clase 4, es decir un delito grave”, dijeron funcionarios a CNN.

Iowa: No se permiten fotos en las cabinas de votación.

Maryland: de acuerdo con la página de información para el votante de Maryland, “No puede usar su teléfono celular, buscapersonas, cámara y equipo de computadora en un centro de votación temprana o en un lugar de votación”.

Michigan: No se permiten cámaras en los lugares de votación.

Nevada: No se permiten teléfonos o imágenes dentro de los lugares de votación.

Nueva Jersey: no comparta su boleta en línea y no tome fotografías. La ley de Nueva Jersey prohíbe a los votantes mostrar su boleta electoral a cualquier otra persona y los funcionarios dicen que no se permiten fotografías dentro de los lugares de votación.

Nueva York: El año pasado, un juez federal incluso mantuvo una ley estatal que prohibía a los votantes tomar fotos de sus papeletas marcadas.

North Carolina: la única forma de tomar fotografías es si cuenta con el permiso del votante y el permiso del juez principal del precinto.

Ohio: es ilegal mostrar su boleta en línea, el estado lo ha prohibido durante años.

South Carolina: la palabra de la Comisión de Elecciones del estado: “La ley estatal prohíbe que cualquiera muestre su boleta a otra persona. El uso de cámaras no está permitido dentro de la cabina de votación”. Dakota del Sur: No se pemite celulares en los centros de votación.

Tennessee: Se permiten electrónicos en el lugar de votación, pero no se pueden usar. Texas: No se permite que las personas usen dispositivos de comunicación inalámbricos a menos de 100 pies de las mesas de votación. Además, no se les permite usar dispositivos mecánicos o electrónicos para grabar sonido o imágenes a menos de 100 pies de la puestos de votación “.

West Virginia Se permiten teléfonos dentro de los centros de votación pero no su uso.