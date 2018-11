6 rumores que podrías recibir el día de las elecciones

(NOTICIAS YA).- El último día para votar ya llegó, sin embargo, tienes que tener cuidado, si quieres ejercer tu derecho al voto de la manera correcta debes de tomar en cuenta que te puede llegar información falsa o rumores sobre las elecciones, terminando en una estafa o modificando tu decisión final.

Y es que las redes sociales y el internet muchas veces juegan un papel importante para las noticias de último momento, sobre todo en estos días tan importantes para el país, pero también pueden generar rápidamente contenido falso.

Para que estés completamente seguro y a salvo al momento de votar, aquí están los seis tipos de información errónea que le llegan a las votantes en el día de las elecciones, de acuerdo con el New York Times. También te damos consejos para poder detectarlos y evitarlos.

1. Falsas noticias sobre los lugares en donde se vota

Uno de los rumores más graves ocurridos en las pasadas elecciones, fue una foto que se hizo viral, en donde salía un agente de ICE arrestando a un hombre en un centro de votación. Sin embargo, se trataba de un montaje. Este rumor estaba acompañado en las redes sociales con lenguaje ofensivo, y su principal motivo era de intimidar el voto latino.

Por ley, ICE no realiza operaciones ni redadas en los centros de votación.

Otro ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2016, muchos usuarios de Twitter hablaban sobre unas personas que trabajaban en los centros de votación que llevaban puestas camisetas que decían “Derrota de Trump”, lo cual está totalmente prohibido por la ley. Sin embargo, se trataba de un evento que del partido que había sucedido ese mismo día más temprano.

2. Extrañas maneras de votar

Otros rumor, que de acuerdo con el New York Times fue esparcido por cuentas rusas en Twitter, en donde le decían a los votantes que podían ejercer su voto por email, internet o hasta por mensajes de texto.

3. Mensajes de texto sospechosos

No, ni el presidente, ni ningún candidato te mandarán un mensaje directo para que vayas a votar. “Soy el presidente Trump. Tu voto temprano aun no se ha reportado en Indiana”, es el mensaje de texto que han recibido varias personas de este estado. Este mensaje de texto viene acompañado de un link, en donde te manda a poner tu nombre, dirección de residencia, correo electrónico e información personal. No lo abras, se trata de una farsa.

4. Máquinas para votar dañadas.

En cada día de elecciones siempre hay algún rumor que las máquinas para votar están rotas o no están funcionando adecuadamente. Al menos de que tengas una prueba muy sólida sobre esto no lo creas y vota sin problema. Sin embargo, si tienes dudas mientras votas, siempre lo puedes reportar. De acuerdo con el Washington Post, en estas elecciones nada más han habido problemas con las máquinas en un centro de Texas y los votantes pudieron volver a ejercer.

5. Fotos y videos falsos

A los votantes se les pueden mostrar fotos de largas filas en los lugares de votación para desalentar de votar, o se les puede mostrar videos manipulados de máquinas de votación que funcionan mal. Esto sucedió en Brasil el mes pasado, cuando un video mostraba una máquina de votación que emitía automáticamente votos para un candidato de izquierda se volvió viral en las redes sociales, reportó el New York Times.

Sin embargo, muchas redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, han creado plataformas de seguridad para evitar que se esparzan estas informaciones falsas.

6. Fraude en los resultados finales

Durante las elecciones de 2016, el presidente Trump afirmó sin pruebas que se produciría un fraude electoral generalizado. Después de ganar la presidencia -pero perdió el voto popular- afirmó, nuevamente sin pruebas, que millones de inmigrantes indocumentados habían votado. Lo mejor que puedes hacer, si en estas elecciones hay alegaciones parecidas, es ignorarlas.

Algunos consejos que te podemos dar, primero vota con confianza y sin ningún tipo de miedo por los rumores que te llegan. Sin embargo, hay páginas de internet como Vote411 y BallotReady en donde puedes encontrar información para los votantes, sin importar el partido político.

Antes de compartir una historia viral en el día de las elecciones que parezca sospechosa, primero revisa un sitio web de verificación de hechos como Snopes o FactCheck.org, para ver si ha sido desmentido.

Por último si ves algún acto sospechoso en tu centro electoral, lo puedes informar a los trabajadores de tu centro y a las autoridades locales.

