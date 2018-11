Abandona a sus hijos al lado de una carretera por una increíble razón

(NOTICIAS YA).- Una madre de Carolina del Norte abandonó a sus hijos pequeños a lado de una carretera y se alejó mientras veía como una mujer se los llevaba; tras su arresto se justificó con la policía con una increíble razón.

Jennifer Westfall, de 38 años, enfrenta cargos por negligencia infantil tras ser acusada de dejar a sus hijos, de 9 años y de 19 meses, a un lado de Reedy Creek Road el pasado 2 de octubre.

Una mujer le dijo a la policía del condado de Wake que fue testigo del abandono de los niños cuando llevó a su hijo a la escuela primaria Reedy Creek, luego los recogió y los llevó a la escuela.

Por su parte, la madre de los niños dijo que condujo hasta la escuela y dejó a sus dos hijos, luego se retiró y observó a una mujer tomarlos de la mano.

De alguna manera, Westfall se retiró tranquila creyendo que era una forma legal de abandonar a los niños.

Tras ser interrogada por la policía, la mujer admitió que estaba desesperada por no sentirse capaz de mantener a sus hijos y simplemente estaba cansada.

“Sé que lo que hice estuvo mal, pero estaba cansado de hacerlo sola. Tengo la fuerza para hacer lo que tengo que hacer, pero no tengo las habilidades para obtener los ingresos que necesito para cuidar de mi familia, y nadie me contratará. He estado por todas partes. Y con estos cargos, simplemente no veo cómo puedo recuperar a mis hijos”, lamentó Westfall ante las cámaras de WTVD.

Sin embargo, en Carolina del Norte solo los bebés de pocos días pueden quedarse con otro adulto y que sea considerado legal.

Los Servicios de Protección Infantil y la Policía de Cary investigaron el caso y decidieron acusar a la madre de dos cargos de maltrato infantil.