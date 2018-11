Guía para votar: horarios, dónde hacerlo y todo lo que debes que saber

(NOTICIAS YA).- A menos que seas uno de los millones de personas con derecho a voto en Estados Unidos que ya lo hicieron, este martes es tu última oportunidad para llenar la boleta de las elecciones intermedias de 2018.

Antes de que salgas por esa puerta, estas son las claves que debes saber.

¿Dónde votar?

Entra al sitio web de la Asociación Nacional de Secretarías de Estados, elige tu entidad en el menú desplegable y te dirigirá a una página donde puedes encontrar tu mesa de votación.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en mi estado?

Todos los horarios están en la hora local de cada estado

Alabama: Las urnas en Alabama estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. tiempo del centro. Las urnas con los condados con tiempo del este estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. ET.

Alaska: 7 a.m. a 8 p.m.

Arizona: 6 a.m. a 7 p.m.

Arkansas: 7:30 a.m. a 7:30 p.m.

California: 7 a.m. a 8 p.m.

Colorado: Los votantes deberán estar en la fila a más tardar a las 7 p.m. Puedes encontrar tu mesa de votación y horarios aquí.

Connecticut: 6 a.m. a 8 p.m.

Delaware: 7 a.m. a 8 p.m.

Florida: 7 a.m. a 7 p.m.

Georgia: 7 a.m. a 7 p.m.

Hawai: 7 a.m. a 6 p.m.

Idaho: 8 a.m. a 8 p.m.

Illinois: 6 a.m. a 7 p.m.

Indiana: 6 a.m. a 6 p.m.

Iowa: Los horarios varían según el condado. Encuentra el tuyo aquí.

Kansas: 7 a.m. a 7 p.m. Algunas mesas abren más temprano.

Kentucky: 6 a.m. a 6 p.m.

Louisiana: 6 a.m. a 8 p.m.

Maine: En municipios con población de más de 500 personas, las urnas pueden abrir entre las 6 a.m. y las 8 a.m. En municipios con menos de 500 personas las urnas pueden abrir entre 6 a.m. y 10 a.m. (Funcionarios locales pueden darte la hora exacta para tu municipio). Todas las mesas de votación cierran a las 8 p.m.

Maryland: 7 a.m. a 8 p.m.

Massachusetts: 7 a.m. a 8 p.m., aunque las localidades pueden abrir tan temprano como las 5:45 a.m.

Michigan: 7 a.m. a 8 p.m.

Minnesota: 7 a.m. a 8 p.m. (Localidades con menos de 500 votantes registrados no están obligadas a abrir hasta las 10 a.m., pero deben optar por hacerlo a las 7 a.m.).

Mississippi: 7 a.m. a p.m.

Missouri: 6 a.m. a 7 p.m.

Montana: 7 a.m a 8 p.m. en la mayoría de las mesas.

Nebraska: 8 a.m. a 8 p.m. para localidades con horario del centro y de 7 a.m. a 7 p.m. en el tiempo de la montaña.

Nevada: 7 a.m. a 7 p.m.

Nueva Hampshire: No hay un horario estatal definido, pero las urnas normalmente abren entre las 6 a.m. y las 11 a.m. y cierran a las 7 p.m. Puedes revisar el horario de tu mesa aquí.

Nueva Jersey: 6 a.m. a 8 p.m.

Nuevo México: Los horarios varían por condado. Encuentra tu centro de votación aquí.

Nueva York: 6 a.m. a 9 p.m.

Carolina del Norte: 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Dakota del Norte: Los horarios varían por condado. Encuentra tu centro de votación aquí.

Ohio: 6:30 a.m. a 7:30 pm.

Oklahoma: 7 a.m. a 7 p.m.

Oregon: Se vota por correo. Encuentra dónde debes dejar tu voto aquí.

Pensilvania: 7 a.m. a 8 p.m.

Rhode Island: 7 am. a 8 p.m.

Carolina del Sur: 7 a.m. a 7 p.m.

Dakota del Sur: 7 a.m a 7 p.m.

Tennessee: La apertura varía de 7 a.m. a 9 p.m. y el cierre es a las 8 p.m. ET.

Texas: 7 a.m. a 7 p.m.

Utah: 7 a.m. a 8 p.m.

Vermont: Las mesas de votación abren entre 5 a.m. y 10 a.m., dependiendo de la localidad. Todas cierran a las 7 p.m. Encuentra tu centro de votación aquí.

Virginia: 6 a.m. a 7 p.m.

Washington: Se vota por correo. Revisa el estatus de tu boleta aquí.

Virginia Occidental: 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Wisconsin: 7 a.m. a 8 p.m.

Wyoming: 7 a.m. a 7 p.m.

¿Qué habrá en la boleta en mi entidad?

Ballotready.org compiló todos los candidatos que compiten en las elecciones de 2018 en cada estado del país, así como las otras medidas que se votarán. El sitio web también te permite guardar e imprimir tu boleta. Y estas son las principales decisiones a nivel estatal que CNN estará observando.

¿Necesito una identificación para votar?

Solo 34 estados requieren que presentes algún tipo de identificación para poder votar. Puedes revisar los requerimientos en tu estado antes de ir a las urnas. Un consejo: nunca está de más ir preparado.

¿Puedo ir con un amigo?

De hecho, sí puedes. Cualquier persona con una discapacidad, que tenga problemas para leer o escribir o no entienda el inglés muy bien puede ir a votar acompañado por alguien.

¿Puedo tener problemas si le hago una foto a mi boleta?

Tal vez te sientas tentado a publicar una foto en Instagram cuando llegues a las cabina de votación, pero las selfis con tu boleta podrían causarte problemas en algunos estados. Hay 18 estados que no permiten fotografías en los centros de votación o en las urnas o en ambos. Lee lo que dice la ley en tu estado aquí.

¿Cómo puedo revisar los resultados en mi estado?

CNN estará actualizando la información aquí: Cámara de Representantes, Senado, gubernaturas.

**Con información de CNN en Español.