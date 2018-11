VIDEO: Familia acusa a doctor de insultarlos por hablar español

(NOTICIAS YA).- Un doctor de California está siendo fuertemente criticado en redes sociales y portales de recomendaciones luego de que una familia de origen hispana lo acusara de haber de haber criticado a una paciente por no hablar inglés.

El incidente ocurrió el 1 de noviembre cuando Yuset llevó a su madre, María Ramirez de 67 años, a una cita a la clínica de cardiología de Pulse Cardiology, en San Bernardino, California.

La familia asegura que el doctor, identificado como Paul Ryan, criticó a la paciente y comenzó a quejarse porque estaba hablando español.

“Tan pronto como el médico entró en la habitación, ella le preguntó si él hablaba español y eso fue todo lo que necesitó para que él la insultara por hablar español, estar en este país y no saber su idioma”, dijo Galura a un medio local.

Parte del incidente quedó captado en un video que fue compartido en redes sociales por la familia, aunque no quedó grabado el presunto arranque de insultos por parte del médico hacia la paciente.

“No necesitas hacer nada más que decirme si algo está mal con ella. Si ella está bien, si no, entonces le traduciré a mi madre. No es necesario que me digas que ella necesita aprender inglés“, se escucha a Galura decirle a Ryan en el video.

El video en redes sociales también ha generado varios comentarios y críticas de otras personas que aseguran haber pasado por alguna experiencia similar con el mismo doctor.

La clínica comentó en un comunicado que están “llevando a cabo una investigación independiente sobre el incidente reportado que involucra al Dr. Ryan, quien actualmente no atiende pacientes en ninguna de nuestras clínicas o en el Centro Médico St. Bernadine.”