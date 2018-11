Votación durante elección general en San Diego transcurre sin problemas

(NOTICIAS YA).- La votación de la elección general en el condado de San Diego este 6 de noviembre ha transcurrido relativamente serena, incluso con una participación superior a la normal.

Michael Workman, director de comunicaciones del condado de San Diego, dijo que el registro de votantes en el condado ha recibido 430 mil boletas por correo de las 1.2 millones que se enviaron.

Hasta ahora no se han informado problemas en los lugares de votación, dijo Workman, quien añadió que el proceso “ha sido extremadamente tranquilo”.

Workman dijo que el periodo de mayor afluencia en las urnas sería entre las 4:30 de la tarde hasta el cierre de casillas a las 8 de este mismo martes.

El vocero comentó que además la boleta era particularmente larga en esta elección, sumando las diversas contientas por cargos de elección popular y proposiciones estatales y locales.

“Podría tomar a (una persona) 12 minutos para votar”, comentó Workman.

Los funcionarios aconsejaron a las personas que encuentren situaciones sospechosas al tratar de votar llamar al (866) OUR-VOTE.

El Registro de Votantes del Condado de San Diego respondió a un tweet este martes de una votante local que afirmó que “mi voluntario del centro de votación se burló de mi apellido, bromeó diciendo que no me dejarían votar, me preguntaron de dónde soy realmente, de donde era mi nombre realmente, y cuando les dije que soy americano, me miraron con sospecha. Esta es intimidación a los votantes.” tuiteó Susie Ghahremani.

