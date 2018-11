Si la caravana llega violenta, CBP se negarán tramitar asilo humanitario

(NOTICIAS YA).- Durante la junta de Cabildo, autoridades discutieron el tema de la caravana agregando que todavía no saben si los inmigrantes llegarán a Laredo. Greg Álvarez, director del puerto de Laredo para Aduanas y Protección Fronteriza, comunicó que los inmigrantes aún no se han comprometido a ningún destino en particular en la frontera.

Si llegaran a Laredo, CBP dice que “estarían dispuestos a procesar a aquellos que hacen reclamaciones de asilo y dependiendo del grupo, podría tomar varias semanas”, explicó Greg Álvarez, de CBP

CBP ha solicitado la asistencia del departamento de defensa para facilitar un centro médico para problemas de salud menores.

A aproximadamente 7 mil personas, autoridades dicen que esta caravana puede resultar a semanas de trabajo para autoridades y es por eso que la Patrulla Fronteriza ha solicitado asistencia para el apoyo logístico. Agentes aclaran que este apoyo no tocarán a los inmigrantes, si los migrantes llegaran a ser violentos, la fuerza de trabajo traída por el departamento de defensa estarán listos para defender al público.

Autoridades continúan monitoreando la caravana y continuando las juntas discutiendo el tema.