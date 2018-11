Viaja con su esposa que tiene alzhéimer porque no tiene quien la cuide

(NOTICIAS YA).- Un empleado del transporte colectivo de Cochimbo y la Serena, en Chile, se levanta todos los días temprano a manejar, pero al salir de casa no se va solo ya que se lleva a su esposa quien padece de alzhéimer y no tiene quien la cuide.

Mario Núñez, de 71 años, dice haberle jurado amor eterno a Fresia Farías, quien le acompaña todos los días a su trabajo, ella poco a poco olvida las cosas por lo que el caballero cuida a cada momento de ella, publicó Noticias Caracol.

Con jornadas de 10 a 12 horas diarias, “don Mario” como es conocido de acuerdo con Caracol Noticias, “yo la he cuidado solo, pero se me ha hecho muy pesada la situación, esto me tiene realmente estresado y no doy más”, ya afirmó que no ha podido ingresarla en un lugar adecuado para su vida.

“Pese a los obstáculos, tengo que agotar todos los recursos para cumplir con mi obligación de pareja”, dijo a Diario Chile.

La historia salió a la luz luego de que Sideral Mágica, una residente chilena, diera a conocer la historia en redes sociales.

Esta semana la historia tuvo un rumbo distinto, pues una fundación retomó el caso de doña Fresia, publicando: “Fundación Las Rosas acogerá este miércoles a la señora Fresia de 65 años, en Hogar de #LaSerena. Ella sufre avanzado Alzheimer y tiene que estar todo en una micro, pues su pareja no tiene con quién dejarla, mientras trabaja como chofer.”