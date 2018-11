VIDEO: Con armas se hacen pasar por policías e intentan entrar a casa

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del condado de Polk están buscando a dos hombres que intentaron entrar por la fuerza a una casa en Auburndale.

Investigadores de la oficina del alguacil del condado de Polk dijeron que los dos sospechosos fueron vistos en un video de vigilancia, ellos intentaban derribar la puerta para poder entrar. Sin embargo no tuvieron éxito y se escaparon.

Los detectives agregaron que los sospechosos le decían a las personas de la resicendia que trabajaban para en la oficina del alguacil, lo cual es completamente falso y las autoridades ya lo confirmaron.

“¿Qué es peor que ser despertado por agentes de la oficina del alguacil del condado de Polk, que intentan derribar tu puerta? Ser despertado por dos tipos que intentan derribar tu puerta y decir que están con la oficina del alguacil, pero realmente no lo están”, según el comunicado de la oficina del alguacil en Facebook.

El incidente ocurrió la madrugada pasado sábado, y la residencia está ubicada en en Alderman Road, Auburndale.

En el video se puede ver a los dos hombres armados y también se puede ver cuando le dan varias patadas y apuntan a la puerta con el dedo en el gatillo del arma. Después de no poder entrar, huyeron y los residentes del hogar no resultaron heridos. Sin embargo, las autoridades no saben el paredero ni las identidades de estos hombres.

En una parte del video también se puede ver cuando uno de los sospechosos, le apunta con su pistola al otro.

“Tenían armas. Y tampoco estaban muy seguros con las armas. De hecho, si fuéramos uno de los hombres malos, estaríamos muy molestos con el otro hombre malo por apuntarle con su arma. Sin mencionar que tiene su dedo en el gatillo”, añadieron las autoridades en Facebook.

Piden ayuda a la comunidad para identifcar a estos hombres, si tienes información al respecto puedes comunicarte con Heartland Crime Stoppers al 1-800-226-TIPS (8477).

“Obviamente querían entrar en esa casa. El lado compasivo y cariñoso de nosotros no puede evitar pensar que tal vez solo tenían frío y hambre, y que necesitaban un lugar donde pasar la noche. Por lo tanto, nos gustaría encontrar a estos muchachos: tenemos un lugar cálido y agradable para que se queden, y podemos engancharlos con ropa bonita y cómoda, y comida deliciosa para sus barrigas”, añadió la publicación de las autoridades en Facebook.

