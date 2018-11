VIDEO: Hombre de Florida entró semidesnudo a un tanque de cocodrilos

(NOTICIAS YA).- Un hombre quizo darse un baño, pero este resultó ser el más doloroso de su vida ya que sus acompañantes eran unos cuantos reptiles con dientes muy afilados. Aun no se sabe la razón, pero Brandon Hatfiel de 23 años, entró durante noche al tanque de cocodrilos del parque St. Agustine Alligator Farm Zooligal Park, en Florida.

De acuerdo con las autoridades, Hatfiel saltó de manera ilegal hacie adentro de la propiedad el martes alrededor de las 7:45p.m. y luego, se dio un chapuzón en una piscina llena de cocodrilos, de alrededor de 9 pies. Los animales son parte de una nueva atracción del parque, llamada “Oasis on the Nile”. No era de eseperarse que uno de los cocodrilos atacara al hombre, y uno de ellos lo mordió en una pierna.

Hatfiel logró escalar una plataforma para poder escapar del tanque y aunque salió muy adolirdo por las heridas casuadas por el animal, su vida no corre peligro alguno.

La mañana siguiente, unos trabajadores se quedaron sorprendidos e impactados cuando descubrieron un rastro de sangre en el tanque, junto con un par de pantalones cortos y, nada más un zapato Crocs flotando en el agua, informó Action News Jax.

Esta extraña escena llevó a los empleados a buscar en un video de vigilancia, donde descubrieron una secuencia de eventos muy inusual, en donde salía el hombre ingresando al parque alrededor de las 7:45 p.m. y saltando a un pozo desde un techo de 20 pies, nadando en la piscina infestada de cocodrilos mientras derribaba una estatua. Según autoridades, los daños que causó el Hatfield en el parque fueron de más de $5,000 dólares.

Cuando Hartfiel escapó, llegó a un vecindario y un hombre lo encontró ensangrentado y “haciendo un lento y progresivo rastreo”, dijo a Action News Jax. El testigo también dijo a la estación de noticias que estaba a punto de liberar a sus perros, sin embargo su esposa llamo a las autoridades antes de que eso ocurriera.

“El hombre nada más se encontraba con shorts de gimnasio y gateando”, dijo a las autoridades, de acuerdo a Action News Jax. “Él estaba arrastrándose con sus shorts más abajo de su trasero y sin ninguna otra ropa más”.

El director del parque, John Brueggen, dijo que esta es la primera vez que alguien se lanza alguna exhibición en los 125 años que el parque ha estado abierto.

“Estoy preocupado por un individuo que, literalmente, trepó por una pared que está destinada para evitar que estés cerca de ellos”, dijo Brueggen, de acuerdo a Fox 13.

Hatfield feu arrestado y acusado de robo, travesura criminal y violación de la libertad condicional.

