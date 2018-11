Activista contra aborto liberada años después de ataques a clínicas

(NOTICIAS YA).- Una activista contra el aborto que disparó e hirió al médico de Kansas que practicaba abortos, George Tiller en 1993 y cometió varios ataques en clínicas de abortos, fue liberada de una prisión de Oregón.

La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU., confirmó el miércoles la liberación de Rachelle “Shelley” Shannon de ahora 62 años. El departamento dijo que estará en libertad supervisada por 3 años, pero no hicieron públicas las condiciones de su liberación.

Shannon le disparó a Tiller mientras él salía de un estacionamiento de su clínica. Fue herido en ambos brazos pero pudo regresar a trabajar al día siguiente, años después no contaría con la misma suerte.

Después de su arresto, la policía encontró una carta que Shannon le había escrito a su hija describiendo su crimen y negando que estuviera mal.

“Fue la cosa más sagrada y justa que he hecho… no me arrepiento” escribió.