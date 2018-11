Llamó a las autoridades porque temía por su vida, ahora será deportado

(NOTICIAS YA).- En un complejo de casas rodantes en en Riverview, un sector del área de Tampa Bay, Florida, se formó una discusión entre vecinos que terminó muy violenta y agresiva. Pero quien llamó a las autoridadades porque sentía que su vida corría peligro, terminó siendo el más perjudicado de todos ya que ahora podría estar enfrentando la deportación.

El hombre se llama Wilfredo Cruz quien ahora está tras las rejas esperando su sentencia final. Su esposa, Marisela Guevara, contó el incidente que sucedió aquella noche y el momento cuando vio la cara casi destruida de su marido.

“Recibo una llamada y me dice: ‘Mami, llama a la policía, pero yo oí con la voz que ya casi no se entendía”, dijo Guevara a Noticias Ya. “Cuando iba a corriendo a donde estaban ellos, estaban los tres, uno de cada lado y queriendo sacar a mi esposo del carro. El ojo completamente cerrado, su oído ensangrentado, todo golpeado”, añadió.

Esa noche él y sus vecinos se encontraban bebiendo y fumando pero de acuerdo con la esposa, lo atacaron y ella no sabe por qué.

Para su protección, Cruz le disparó al auto de uno de sus agresores, pero jamás le impactó a ninguno de los hombres. Pero cuando llegaron las autoridades, quien terminó siendo esposado por daños de propiedad fue Cruz.

“Él llamó a la policía a pesar de que no tenía papeles. En cierta forma, él fue la víctima y al final de cuentas es él el acusado. A ellos los trataron bien. Y a mi esposo se lo lleveron, para mí borracho no estaba. Mi pregutna es, ¿ por qué con este salvajimso golpearon a mi esposo?”, dijo Guevara a Noticias Ya.

Hasta el momento los supuestos agresores no enfrentan cargos criminales. Nos comunicamos con la oficina del alguacil pero no quisieron comentar los detalles sobre este incidente, sin embargo nos dejaron saber que la información de cualquier persona arrestada, tenga o no papeles, entra en un sistema de datos multiagencias. Es por esto que ahora el hombre se encuentra bajo custodia de las autoridades de inmigración y probablemente sea deportado,

“Quiero justicia, porque si mi esposo tiene que pagar que pague, pero ellos también tienen que pagar por el daño que le hicieron a mi esposo”, exclamó Guevara.

Cruz se encuentra en la prisión del condado Hillsborough y ahora su esposa tiene que abandonar su hogar, ya que no se siente segura viviendo sola.

