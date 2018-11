Se realiza cirugía plástica y termina con daño cerebral

(NOTICIAS YA).- Una mujer de El Paso, Texas decide entrar al quirófano para realizarse una cirugía plástica, sin embargo, una supuesta mala decisión de los médicos la deja con un daño cerebral irreversible.

Laura Ávila, de 36 años, es descrita como una mujer alegre, llena de vida, pero en estos momentos se encuentra entre la vida y la muerte tras haberse sometido a una cirugía de nariz en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“El daño que tuvo fue muy grande y nos dijeron que no se puede reparar así que aunque mejore, aunque vuelva a moverse con tiempo nunca va a volver a ser nuestra Laura,” Angie Ávila.

Laura Ávila asistió a la clínica Rinocenter ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua el 30 de octubre, para realizarse una cirugía plástica en la nariz que le costaría aproximadamente mil 500 dólares.

El proceso quirúrgico estaba programado para durar cuatro horas. Sin embargo, tras unas complicaciones, nueve horas después, el esposo de Ávila, la tuvo que llevar de emergencia a otro hospital local.

“No actuaron y no solamente no actuaron, la dejaron ahí casi 10 horas y aparte no le dijeron a su esposo que había tenido un paro cardíaco por cuatro minutos y por lo que nos han explicado los doctores cada segundo que su cerebro no recibe oxigeno le hace mucho daño”.

La paciente fue inducida a un coma para evitar más daño cerebral, y por decisión de sus familiares fue trasladada este lunes al Centro Medico Universitario en El Paso. Sin embargo, las noticias no han sido las mejores.

“Esta mañana nos dijeron los doctores que tenemos que ir pensando que queremos hacer porque es muy probable que no va a despertar”.

Necesitamos hacer decisión que lo dejamos en paz o va a vivir así como un vegetal y pues duro hacer esa decisión”, Enrique Cruz esposo de Laura.

La familia de Ávila ya está en proceso legal contra la clínica Rinocenter de Ciudad Juárez, y aseguran no les han permitido tener acceso al expediente para saber qué fue lo ocasionó esta reacción en ella.

“La directora de este lugar se llama Judith Hernández y Laura estuvo mandándose mensajes con Judith Hernández, tengo entendido que la anestesista era muy joven y que hubieron tres otros doctores que creo venían de Guadalajara que se llaman doctor Domínguez, doctor Alonso y doctor Pérez Niño”. “Como les dije si la anestesista fue la que se equivocó pero el hecho es que había cuatro doctores que no hicieron nada”.

Acudimos a la clínica para tratar de contactar a la doctora Hernández, lo cual no fue posible. Lo mismo sucedió en repetidas ocasiones, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto que hasta el momento no se han contestado.

Por los gastos que ha estado enfrentando esta familia realizaron una página para recibir apoyo económico, si usted desea apoyarlos puede entrar a GoFundMe: Laura Loves Out Loud