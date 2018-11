Amenaza a otras madres con golpearlas si amamantan frente a sus hijos

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Carolina del Sur se enfrenta a las críticas luego de amenazar en redes sociales a madres que amamantan en público.

De acuerdo con el sitio web fatherly, Clarly Clark amenazó con golpear a las mujeres que amamanten frente a sus hijos en una publicación de Facebook el pasado mes de julio, que ella misma borró.

No es sorprendente que el mensaje tuviera muchas respuestas de indignación y coraje.

“No lo siento, la próxima mujer que intente sacar su teta para amamantar frente a mis hijos tendrá un ojo morado, mover a ese bebé”. [Porque] lo golpearé también #zerocare #por qué #inpublicletsjustshowkidsboobs #notmine “.

“Mueve a ese bebé porque también lo golpearé”, dijo.

Jessi Vogel, de 25 años, fue solo uno de los muchos que respondieron: “Ver a otra mujer con hijos decir que está dispuesta a dejarle el ojo morado a otra mujer por alimentar delante de sus hijos; realmente nos da un paso atrás”.

Otra madre molesta agregó: “¿Qué demonios?” ¿Cómo las personas, especialmente una mujer, todavía tienen este tipo de mentalidad? ¡¡Que ridículo!! Hemos estado alimentando a nuestros bebés de la forma en que nuestros cuerpos pretendían desde el principio de los tiempos “.

Cuando se enfrentó a la polémica en su publicación, Clark se negó a disculparse, señalando primero que su comentario solo estaba dirigido a una persona.

Luego dijo: “Haz lo que quieras, pero me parece muy inmaduro que tú, como madre, harías todo lo posible para llegar a un lugar en el que sabes que trabajo y amamantar”.

Pero no se detuvo allí, y agregó: “[no me importa] a quién amamantas cuando mis hijos no están cerca.”