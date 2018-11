Michelle Obama tuvo un aborto involuntario y usó la FIV para concebir

(NOTICIAS YA).-Michelle Obama confiesa que tuvo aborto hace 20 años y sus hijas son producto de fertilización in vitro.

De acuerdo con AP, Michelle dice que se sintió “perdida y sola” después de sufrir un aborto involuntario hace 20 años y ella y Barack Obama se sometieron a una fertilización in vitro para concebir a sus dos hijas.

“Estábamos intentando quedar embarazadas y no nos fue bien”, escribe Obama, de 54 años, en sus próximas memorias. “Tuvimos una prueba de embarazo que resultó positiva, lo que hizo que ambos olvidáramos cada preocupación y nos desmayáramos de alegría, pero un par de semanas más tarde tuve un aborto involuntario, lo que me dejó físicamente incómodo y generó todo el optimismo que sentimos”.

Las revelaciones familiares de Obama son algunas de las muchas incluidas en el libro de una ex primera dama que ha ofrecido pocos comentarios extensos sobre sus años en la Casa Blanca. Y las memorias de las ex primeras damas, incluidas Hillary Clinton y Laura Bush, suelen ser las más vendidas. “Becoming” está programado para ser lanzado el martes.

La FIV es una forma de reproducción asistida y generalmente consiste en extraer los óvulos de una mujer, fertilizarlos con esperma en un laboratorio e implantar un embrión resultante en el útero de la mujer. Cuesta miles de dólares por cada “ciclo”, y muchas parejas requieren más de un intento.

“Sentí que había fallado porque no sabía qué tan comunes eran los abortos espontáneos porque no hablamos de ellos”, dijo la ex primera dama en una entrevista transmitida el viernes en “Good Morning America” ​​de ABC.