Policía sigue buscando pareja de hispanos que roban ancianos en Tampa

(NOTICIAS YA).- La policía de Tampa está expandiendo la búsqueda de la pareja de hispanos que utilizan a un niño para engañar a los ancianos de nuestra comunidad, y de esta manera robarle sus casas. De acuerdo con una de las víctimas, los ladrones actuaban como si ya se conocían, y de esta manera lograban entrar en la residencia.

Los ladrones utilizaron la misma historia para engañar a las familias, quienes viven en Beverly Avenue y Platt Street. De acuerdo con las autoridades, ellos le dijeron a los abuelitos, que trabajaron en los techos de sus casas años atrás, y los engañaron con una historia falsa de que necesitaba alguna renovación.

Más víctimas contaron su testimonio sobre estos incidentes.

“La mujer se acercó a mi esposo, lo besó en la mejilla y le dijo ‘¿cómo has estado’, dijo una de las víctimas de 74 años a Fox 13 News.

Una vez que ganaban confianza, ellos les preguntaron si podían entrar a la residencia y también si el niño podía utilizar el baño, mientras tanto, robaban objetos de valor.

Estos crímenes ocurrieron entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los sospechosos fueron descritos como hispanos.

Las víctimas informaron a varios medios de comunicación que ellos confiaron en las personas por el niño de 6 años que los acompañaba. De acuerdo con los detectives, los ladrones robaron joyas y en la otra casa se llevaron medicinas con prescripción médica. Autoridades informaron que posiblemente estén manejando un Chrysler negro de 4 puertas.

De acuerdo con Wfla, otra de las las víctimas, quien también se quiso quedar en el anonimato, atrapó a uno de ellos en el acto.

“Estaba agachado al final de mi closet y mi joyero estaba en el extremo del closet apuntando hacia él y vi que tenía un puñado de joyas y vi mi cadena de oro colgando de su mano y luego la metió su bolsillo “, dijo la víctima a Wfla. “Y yo grité, no, no, no, no”.

De acuerdo con la policía, ellos piensan que podrían ser un grupo de ladrones que han estado viajando porque reportes similares han sucedido en el condado Pinellas.

Uno de los reportes llevó a los investigadores a Clearwater.

“Eso nos llevó a una habitación de hotel vacía donde encontramos algunas joyas. Ahora estamos tratando de ver si esas son algunas de las joyas que fueron robadas de algunas de las personas aquí en Tampa”, dijo Steve Hegarty, un portavoz de la Policía de Tampa. “No estamos seguros exactamente de dónde son o hacia dónde se dirigen”

Autoridades siguen trabajando en ese caso, piden a la comunidad que si saben algo al respecto, se comuniquen con ellos de inmediato.

