TSA realizará evento para reclutar oficiales para Aeropuerto de Denver

(NOTICIAS YA).- A pocas semanas de la ocupada temporada festiva, la Administración de Seguridad y Transporte (TSA por sus siglas en ingles) en el aeropuerto de Denver, estará contratando más de 80 nuevos empleados.

Es por eso que se llevara a cabo una feria de empleos, donde organizadores de este evento acelerado de un día buscan reclutar oficiales de seguridad de transporte (TSO) a tiempo parcial y completo para trabajar en el Aeropuerto Internacional de Denver.

Sesiones informativas están programas para este sábado 10 de noviembre a las 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 12 p.m. y 1 p.m. en la oficina de TSA ubicadas en el 3855 Lewiston St. en Aurora. Se ofrece estacionamiento gratis en la oficina.

Cada sesión, que incluye el proceso de contratación preliminar, puede durar entre 3 y 5 horas, por lo que los funcionarios de TSA recomiendan llegar temprano.

Funcionarios de TSA discutirán las responsabilidades de un TSO y cómo funciona el proceso de solicitud. También proporcionarán una visión general de trabajo para el gobierno federal y analizarán los beneficios. Después de esta sesión, aquellos que todavía estén interesados en las posiciones tomarán una prueba de aptitud computarizada y serán entrevistados.

Al final, los candidatos interesados se irán con un kit médico para la detección de drogas También se programará un examen médico obligatorio para una fecha posterior.

El salario inicial para estas posiciones es de $18.70 por hora, con oportunidades de aumento salarial después de 6 meses.

Los solicitantes también pueden presentar una solicitud de empleo en el sitio web de TSA.

Para el sitio web de TSA, HAZ CLIC AQUÍ.

Todos los candidatos deben ser mayores de 18 años de edad, tener un diploma de escuela preparatoria, GED o experiencia de seguridad equivalente, y ser ciudadano o nacionales de los Estados unidos.

Los solicitantes deben tener dos formas validas de identificación estatal o federal.

