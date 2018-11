Cirugía plástica casi la mata y hoy cuenta su terrible travesía

(NOTICIAS YA).- Una joven residente de Alabama, decide hablar de su “terrible” experiencia tras realizarse una cirugía plástica en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su testimonio aparece después de ver como Laura quedó en coma por un procedimiento similar.

VIDEO: SE REALIZA CIRUGÍA PLÁSTICA Y TERMINA CON DAÑO CEREBRAL

El caso de Linda Guzmán corrió con más suerte ya que hoy se recupera. Según Linda, “hace tres meses después de hacerme una cirugía plástica en Ciudad Juárez con el Doctor Alejandro Guerrero en la Clínica de cirugía plástica por la Gómez Morín”, tuvo que ser internada de emergencias en un hospital de El Paso, Texas.

“Cuando llegue a emergencias, los doctores no podían creer en las condiciones que había llegado, me estaba pudriendo viva. En la Clínica Campestre solo me decían que todo estaba bien que solo tenía una pequeña complicación”.

La cirugía plástica fue el 29 de junio. A los cinco días, tuvo transfusión de sangre en Juárez y solo le daban medicamento para la anemia.

A los 10 días que fue ingresada al Centro Medico Universitario en El Paso, descubrieron que tenía un virus de nombre, “Pseudomona (MRSA)”el cual se la estaba comiendo viva.

“Gracias a Dios aun llegue a tiempo porque los doctores decían que unos días más y hubiera sido fatal”.

VIDEO: SUGIEREN DESCONECTAR A LAURA, JOVEN AFECTADA POR UNA CIRUGÍA PLÁSTICA

El 11 de julio le realizaron una segunda cirugía donde quedó en coma por cuatro días. El 19 de julio le realizaron una tercer cirugía para poderle cerrar el estómago. “Todos esos días no sabían si podían cerrarlo, tuvieron que retirar mucha piel”.

Con la ayuda de su madre y médicos en El Paso, Linda quien no podía ni caminar, regresa poco a poco a su rutina. Sin embargo, aún tiene heridas abiertas en la espalda que necesitan constante tratamiento. Además del dolor y el desgaste emocional, la deuda de más de 80,000 dólares sigue con ella.

Su experiencia con la cirugía plástica en Juárez donde sintió que la trataron como una rata de laboratorio tiene el propósito de evitar casos como el de ella y el de Laura

“Tengan mucho cuidado a donde van y no se dejen engañar. Ahora me quedo con todos los gastos médicos extras. Ese doctor se quiso lavar las manos y dijo que no fue su culpa que si alguien tiene la culpa es el equipo que contrato para limpiar el quirófano”.

Historia de Laura:

VIDEO: SE PONE PESTAÑAS POSTIZAS Y CASI PIERDE LA VISTA