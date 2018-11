Familia de Kimberly lleva un año y medio buscándola en Texas

(NOTICIAS YA).- “Yo creo que como a esa hora algo le pasó a mi hijo porque yo me asomé y me fijé por la ventana y en la calle yo me imagine un zapato de él”, comentó mamá de Kimberly.

Kimberly lleva un año y medio desaparecido.

“Kimberly, aun no encontramos nada, así que si, todo sigue bajo investigación”, Los días aumentan y la agonía supera la tranquilidad. “El primer mes fue fatal para mí. Paré de comer. Paré de dormir”

Ramiro Ávila quien se hizo llamar Kimberly escogió salir al centro de Brownsville la noche del 13 de mayo. Con la finalidad de trabajar, el fin verdadero sería su comunicación.

“Si alguien trató de llevarlo a la fuerza yo sé que él no se iba dejar”, dijo la mamá de Kimberly.

Kimberly nunca llegó a su casa, algo que su madre dice ella acostumbraba a avisar en todo momento.

“El es muy conocido por todo el centro, no se explica qué es lo que paso con él”, dijo.

Las cámaras de seguridad no servían o no los tienen trabajando y las que sí estaban trabajando no enseñaba nada que diera resultado.

Folletos pegados a través de las calles se convirtieron en la esperanza de la familia Avilés.

El ser Kimberly y Ramiro abriría las puertas a un mundo que otros transgéneros describirían como cruel especialmente cuando se combina con las calles nocturnas.

“te quieren navajear o te tiran postas, te tiran balas de pintura”, dicen. “Uno sabe que va recibir algo malo entonces está uno preparado como para defenderse”.

Las respuestas sobre el paradero de Kimberly son escasas, pero las preguntas siguen surgiendo. Hay relación entre el trabajo de Kimberly y su desaparición