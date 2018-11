Sugieren desconectar a Laura, joven afectada por una cirugía plástica

(NOTICIAS YA).- Una mujer continúa en estado de coma en el Centro Medico Universitario en El Paso, Texas, luego de someterse a una cirugía plástica de nariz en Ciudad Juárez, Chihuahua la cual le ocasionó un grave daño cerebral.

Para la familia de Laura Ávila, 12 días han parecido una eternidad, y es que luego de que ella se sometiera a una cirugía estética en la clínica Rinocenter el 30 de octubre, por complicaciones en la operación tuvo que ser inducida a una coma.

Médicos aseguraron que el daño cerebral que había resultado a causa de esto, podría ser irreversible y le aconsejaron a la familia tomar la decisión de desconectarla o mantenerla con vida.

VIDEO: SE PONE PESTAÑAS POSTIZAS Y CASI PIERDE LA VISTA

“Desafortunadamente Laura sigue igual, estable pero no mucha mejoría, ahorita los doctores querían, nos sugirieron que hiciéramos una decisión el viernes pasado a medio día de si la dejábamos ir o si la queríamos mantener aquí fue muy fuerte no sentimos que todavía podíamos hacer esa decisión y decidimos buscar otros hospitales”, Angie Avila, hermana de Laura.

Una búsqueda que ha sido difícil para esta familia ya que al no contar Ávila con seguro médico, no la quieren recibir en ningún otro hospital de Dallas, Texas, ciudad donde ella residía y a donde buscan trasladarla.

“El martes que entra se cumplen dos semanas y los doctores aquí nos han dicho porque ahorita está entubada y nos han dicho que no recomiendan tenerla entubada más de dos semanas porque entonces es cuando empiezan a salir otras complicaciones esperamos que haya movimiento mañana o si no muy pronto esta semana”.

VIDEO: EL CÁNCER REGRESA MÁS FUERTE Y ALEXIS LUCHA POR SU VIDA

A pesar de que buscan trasladarla a otra ciudad, su hermana, Angie, asegura que la demanda contra la clínica Rinocenter continuará y buscara hacer justicia.

“Tenían ellos hasta el viernes cuatro de la tarde para entregarnos el expediente y no lo negaron obviamente se están escondiendo, están escondiendo información y esto es absurdo porque si nosotros supiéramos que está en el expediente podríamos tratarla mejor pero créeme que no me voy a dar por vencida estoy estudiando leyes y cuando se trata de alguien que tu amas con más ganas quieres que se haga justicia”.

Por su parte la doctora Judith Hernández directora de Rinocenter, se negó a dar algún comentario respecto a este caso. “No puedo hablar ahorita estoy viendo un paciente una disculpa”.

Si usted desea apoyar a la familia de Laura puede hacerlo entrando a la página: GoFundMe: Laura Loves Out Loud

Noticia original:

Laura Ávila, de 36 años, es descrita como una mujer alegre, llena de vida, pero en estos momentos se encuentra entre la vida y la muerte tras haberse sometido a una cirugía de nariz en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“El daño que tuvo fue muy grande y nos dijeron que no se puede reparar así que aunque mejore, aunque vuelva a moverse con tiempo nunca va a volver a ser nuestra Laura,” Angie Ávila.

Laura Ávila asistió a la clínica Rinocenter ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua el 30 de octubre, para realizarse una cirugía plástica en la nariz que le costaría aproximadamente mil 500 dólares.

El proceso quirúrgico estaba programado para durar cuatro horas. Sin embargo, tras unas complicaciones, nueve horas después, el esposo de Ávila, la tuvo que llevar de emergencia a otro hospital local.

“No actuaron y no solamente no actuaron, la dejaron ahí casi 10 horas y aparte no le dijeron a su esposo que había tenido un paro cardíaco por cuatro minutosy por lo que nos han explicado los doctores cada segundo que su cerebro no recibe oxigeno le hace mucho daño”.

VIDEO: SE REALIZA CIRUGÍA PLÁSTICA Y TERMINA CON DAÑO CEREBRAL