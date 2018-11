Bar dio a cliente una bebida mezclada con líquido de limpieza

(NOTICIAS YA).- Un hombre residente de Washington, Distrito de Columbia, dijo que en un bar de la misma ciudad le sirvieron una bebida alcohólica con líquido de limpieza.

El incidente se dio a conocer este lunes y no se descarta iniciar medidas legales en contra del bar.

La bebida con líquido de limpieza fue un “Long Island” por lo que Leon Williams afirma que identificó que algo no estaba bien ya que se trata de una bebida helada y no era así, la probó y no se la tomó, publicó FOX.

El restaurante que brindó la bebida adulterada fue el Club Heaven and Hell de Washington, Distrito de Columbia.

La bebida tenía el limpiador “Foam Brite” por lo que si él hubiese terminado su contenido, probablemente estuviera muerto, admitió el cliente a FOX.

Williams grabó con su celular lo que ocurría con su bebida, sin embargo el video no fue liberado a los medios de comunicación.

Mehari Woleemariam, dueño del Club Heaven and Hell dijo que el personalmente sirvió la bebida al cliente molesto, admitió que se confundió de líquido y efectivamente le proporcionó a la bebida el líquido de limpieza.

El cliente se realizó diversos exámenes de sangre y orina donde efectivamente se confirmó la presencia del líquido.

“Dios como mi testigo, tenemos otra persona aquí arriba, fue un error, me equivoqué de líquido ¿por qué debería tener alguien envenenado?” agregó Woleemariam a FOX.

Los detectives ahora están remitiendo el caso a la Administración de Regulación de Bebidas Alcohólicas, funcionarios dijeron a FOX “la primera es una violación química sin etiquetar, la siguiente violación sería la manipulación incorrecta y el almacenamiento inadecuado de productos químicos con alimentos”.