Crónicas: Los niños del silencio

(NOTICIAS YA).- Las acusaciones de abuso sexual en la iglesia católica han surgido a lo largo y ancho del país, posicionando al estado de Nuevo México como uno de los epicentros de estas acusaciones.

Nuevo México, ubicado al oeste del país, un estadio conocido por su alto porcentaje de habitantes de origen hispano y por contar con uno de los porcentajes más altos de nativos americanos en el país. Con una gran cantidad de atracciones y áreas paisajísticas, que últimamente se han visto manchas con el escándalo que rodea a la iglesia católica.

“Yo fui a su casa, el rectory, la casa conectada con la iglesia y me dijo ‘porque no te echas un trago’. Sacó un vaso azul y me acuerdo que llenó el vaso de vino. .. No sé si había otro tipo de licor, alguna pastilla, todavía no se… pero lo que si se es que desperté y él me estaba abusando”, dijo Brian Gutiérrez, una de las víctimas.