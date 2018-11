Estafadores llaman a damnificados de Boston

(NOTICIAS YA).- El peligro para los damnificados de las explosiones en Boston continúan, pero esta vez por los estafadores que buscan sacarle ventaja a estos momentos difíciles para los Lawrencianos.

A tres meses de las explosiones, residentes del sur de Lawrence continúan sufriendo las consecuencias que dejó el desastre de gas, sin embargo no solo batallan al tener que sobrevivir sin gas, agua caliente y calefacción sino que también se han convertido en blanco de estafadores.

Geovany Rodríguez, vicepresidente del concilio de Lawrence dijo a noticiasya.com que “durante tiempos de crisis siempre hay personas que se aprovechan de las circunstancias y en este momento hemos tenido un flagelo de personas llamando y tratando de estafar a las víctimas aquí en la ciudad de Lawrence, diciéndole que son compañías de servicios y están recolectando dinero o exigiendo pago a cambio de que de lo contrario le van a cortar la electricidad o el gas”.

María, a quien llamaremos así para resguardar su seguridad dijo a noticiasya.com que “cuando contesto me dice un señor: nosotros estamos llamando porque los pagos que tu has estado haciendo no se han actualizado en el sistema y tu tienes una cuenta atrasada con nosotros y necesitamos que hagas un pago si no en 48 horas tu servicio será desconectado, pero yo pensé, esto es una estafa”.

