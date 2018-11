VIDEO: Madre de Chris Watts asegura que él no mató a sus hijas

(NOTICIAS YA).- Se declaró culpable de haber asesinado a su esposa embarazada y a sus dos hijas de 3 y 4 años. Pero la controversia continua luego de que su madre saliera en su defensa asegurando que él no pudo haber matado a sus hijas.

El pasado 6 de noviembre, Christopher Watts de 33 años, se declaró culpable por los asesinatos de su esposa Shanann Watts quien tenía 15 semanas de embarazo, y de sus hijas Bella de 4 años y Celeste de 3, el pasado mes de agosto, así evitando la pena de muerte tras llegar a un acuerdo con los fiscales.

Sin embargo, la madre de Chris, Cindy Watts, asegura que su hijo es culpable de asesinar a su esposa, pero no a sus dos hijas.

“Él la mató, pero a las niñas no. Es muy difícil, muy difícil. No puedo imaginarme a mi hijo haciendo eso. Él no puedo haber hecho eso”, dijo Watts.