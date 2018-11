Prefieren morir de frío que irse del puente esperando entrar a El Paso

(NOTICIAS YA).- A pesar de las bajas temperaturas, un grupo de poco más de 20 cubanos permanecen en el puente internacional de Zaragoza a la espera de recibir asilo en El Paso, Texas.

Los esfuerzos de las autoridades por llevarlos a un lugar seguro no tuvieron éxito.

“Todos somos cubanos y estamos dispuestos a que nos aplaste un carro o a tirarnos aquí para abajo lo que sea pero no nos vamos, no nos vamos”.

De esta manera es como el grupo de cubanos que tiene varios días en lo alto del puente de Zaragoza enfrentó a las autoridades de Ciudad Juárez cuando les ofrecieron llevarlos a un albergue con cama, comida, baños y calefacción para que no pasen la noche en esas condiciones ya que durante la madrugada la temperatura con el factor viento baja entre ocho y nueve grados centígrados bajo cero.

“definitivamente no se pueden quedar aquí no es correcto ya las autoridades norteamericanas mencionan que no va a recibir nada más que a gente que este en la Casa del Migrante así que hoy (lunes) y mañana (martes), es otro día también de intenso frío los estamos exponiendo a una situación de riesgo”, Efrén Matamoros, Protección Civil.

Después de una larga negociación, algunas familias decidieron aceptar retirarse al albergue pero un pequeño grupo decidió desafiar a las autoridades y al tiempo y hasta esta hora todavía no se retiran del puente.

“Nos vamos a quedar aquí plantados, estamos plantados queremos quedarnos aquí porque aquí es donde tenemos la oportunidad de entrar de primeros allá y pedir nuestro asilo, nosotros venimos huyendo de Cuba y necesitamos protección y Estados Unidos es el único que nos la puede dar”, Yaideinli Pate González, ciudadana cubana.

A pesar de las temperaturas congelantes, los ciudadanos cubanos decidieron instalarse en lo alto del puente Zaragoza y dicen estar dispuestos a morir en su afán por llegar a los Estados Unidos.

Luis Escalera

Mientras tanto del otro lado de la frontera, cada semana la iglesia de San Antonio ubicada en Anthony, Nuevo México recibe a más de 40 migrantes.

En este lugar los apoyan con comida y con ropa y es que llegan prácticamente sin nada a este país, por lo que con estas bajas temperaturas, necesitan el apoyo de la comunidad.

“Ahorita la verdad si necesitamos urgentemente las cobijitas, las chamarritas, que alguien siga donando comida para hacer un arroz con leche, un champurrado, cosas calientitas para mantener el frio”, Manuel Soriano, coordinador de albergue en Anthony.

Las familias llegan hasta este lugar prácticamente sin nada y reciben comida, ropa, la oportunidad de bañarse y el apoyo para llegar con su familia que reside en este país.

“Aquí la gente llega antes que nada llega con 20 días sin bañarse a veces la comida que le dan es mínima así que lo que hacemos nosotros cuando llega el camión es darle comida luego después que les damos comida nosotros los arrimamos a la ropa tenemos una bodega donde tenemos la ropa”, Norma Albizurez, coordinadora de cocina en albergue.

Ya son cinco meses que este lugar comenzó a dar este apoyo a migrantes y esperan continuar realizando esta labor como hasta la fecha con el apoyo de la comunidad

“Quien guste venir bienvenidos, bienvenido con su ayuda tanto que traigan ropa, que traigan comida que vengan a donar su tiempo porque todos necesitamos de todos”, Eva Ibarra voluntaria.

Si deseas apoyar a la iglesia de San Antonio puede llamar al 575-882-22-39.

Priscilla Ríos