A celebrar la Navidad con gran variedad de actividades en Orlando

(NOTICIAS YA).- Los aires navideños ya llegaron a la ciudad de Orlando y para el disfrute de toda la familia.

Lo mejor de todo que es completamente gratis.

A continuación te presentamos el itinerario de actividades en el cento de la ciudad para que marques tu calendario:

Instalación del árbol de Navidad en el Parque Lake Eola

Desde el lunes 12 de noviembre se empezará la instalación del árbol de Navidad de 72 pies de altura de la alcaldía en el parque Lake Eola que será decorado con más de 88,000 luces LED y 7,000 ornamentos. Seis cascanueces de doce pies de altura serán instalados cerca del anfiteatro.

Viernes 16 de noviembre, 2018

6:00 p.m. – Iluminación de OUC por Festividades / Inicio de las Fiestas en Orlando

1111 North Orange Avenue

Ivanhoe Village del distrito Main Streets iluminará su icónica decoración Happy Holidays sobre el histórico Edificio Ivanhoe dando por inaugurada la temporada de las festividades.

Sábado 17 de noviembre, 2018

5:00 p.m. – Tarde Navideña en la Villa Ivanhoe del distrito Main Streets

Gaston Edwards Park, 1236 North Orange Avenue

Organizada por la Villa Ivanhoe del Distrito Main Streets, esta tarde Navideña o Jingle Eve es una celebración familiar que incluye la villa de Papá Noel, la iluminación del árbol de Navidad, camiones de venta de comida, artistas locales, comerciantes, música en vivo y fuegos artificiales sobre el lago Ivanhoe.

Domingo 25 de noviembre, 2018

7:45 a.m. *A las 7:45 a.m. se iniciará la labor de levantar la estrella que quedará instalada entre las 8 – 9:30 a.m.*

Instalación de la Estrella Jack Kazanzas

Downtown Orlando, intersección de la avenida Orange y Central Boulevard

La tradición de colocar la estrella dorada de 600 libras se inició cuando dos almacenes de departamentos rivales: Ivey al este de la avenida Orange y Dickson & Ives al oeste, se unieron en 1955 para colgar la estrella de Navidad entre las dos tiendas. El día en que se eleva la estrella marca el inicio de la temporada navideña en la ciudad de Orlando.

3:00 p.m. – El Mesías de Handel, presentado por el coro Messiah Choral Society

Bob Carr Theater, 401 West Livingston Street

Messiah Choral Society estará conduciendo su 43.o actuación anual del Mesías de Handel, conducida por el Dr. John Sinclair, director y profesor de música de Rollins College. El concierto incluirá piezas famosas ejecutadas por un coro de más de 120 voces, incluyendo solistas profesionales.

Viernes 29 de noviembre, 2018

11:45 a.m. -1:15 p.m. – ¿Qué hay en Downtown por las Festividades?

Anfiteatro Walt Disney, parque Lake Eola

La versión anual de festividades del parque Lake Eola ¿Qué hay de nuevo en Downtown? de la Junta de Desarrollo de Downtown incluirá actuaciones del Ballet Ruso de Orlando, el teatro Mad Cow, Docs & Dellas del Dr. Phillips Center, la banda de jazz y el coro de Howard Middle School.

Viernes 30 de noviembre, 2018

5:00 p.m. – Celebración de la Iluminación del Árbol de Navidad

Anfiteatro Walt Disney, Lake Eola Park

La celebración en el parque Lake Eola de la Iluminación del Árbol de Navidad de la ciudad de Orlando incluirá la iluminación oficial del árbol de Navidad de 72 pies de altura con 88,000 luces animadas que presentan un espectáculo sincronizado todas las noches. El evento incluye entretenimiento en vivo y música de festividades.

5:30 p.m. –Decoración del Árbol de Navidad de Thornton Park

Olde Town Brokers, 11 North Summerlin Avenue

El distrito Thornton Park Main Streets invita a los residentes a colgar decoraciones y luces en el árbol de Navidad durante el evento de decoración. Papá Noel visitará para tomarse fotos con los niños.

Viernes 30 de noviembre al domingo 23 de diciembre, 2018

Viernes y sábado 4:30-9:00 p.m.; domingo de 5-8 p.m. Papá Noel en la Casa Eola

Eola House, 512 East Washington Street

Papá Noel estará disponible para sacarse fotos en la Casa Eola todo el mes, compartiendo la alegría de la Navidad.

Viernes 30 de noviembre al sábado 5 de enero, 2018

Espectáculo del Árbol de Navidad del Lago Eola

Parque Lake Eola

El maravilloso Árbol de Navidad del Lago Eola cobra vida con un espectáculo de música y luces sincronizadas todas las noches a las 5:45 p.m.; 6:45 p.m.; 7:45 p.m.; 8:45 p.m. y 9:45 p.m.

Sábado 1 al 30 de diciembre, 2018

A decorar Downtown

Downtown Orlando

Las organizaciones Downtown Orlando Partnership, Downtown Arts District Orlando, el Distrito Church Street, el Distrito Thornton Park y la Junta de Desarrollo de Downtown son anfitrionas del evento “A decorar Downtown” del 1.o al 31 de diciembre. Durante el evento, los negocios de Downtown Orlando estarán decorados con luces festivas y adornos en las ventanas. Un mapa guiará a residentes e invitados a pasear por las calles de Downtown, disfrutando de la creatividad y el espíritu de cada uno de los negocios participantes. Los mapas con las ubicaciones de los negocios participantes se encuentran en www.deckthedto.com .

Sábado 1 de diciembre, 2018

6:00 p.m. – Concierto de Navidad News 6 en el parque Lake Eola

Anfiteatro Walt Disney, Parque Lake Eola

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Florida se presentará en el parque Lake Eola. Se sugiere a los residentes traer un juguete nuevo, sin empaquetar, para apoyar el programa Salvation Army’s Angel Tree, el cual ayuda a más de 3,500 niños a recibir un juguete nuevo durante la estación de festividades.

Jueves 6 de diciembre, 2018

5:00 p.m. – Festividades en el corredor

Edgewater Drive entre las calles Smith y Clayton Street

El Distrito College Park Main Street invita a los residentes al evento gratis en Edgewater Drive, el cual será transformado en un paraíso de invierno y cerrará para el tránsito vehicular. Durante el evento, Papá Noel y sus amistades llegarán a College Park para inaugurar la estación de festividades y las tiendas sobre el corredor estarán abiertas.

Viernes 7 de diciembre, 2018

7:00 p.m. – Cine de Festividades en el parque Lake Eola – “Polar Express”

Anfiteatro Walt Disney, parque Lake Eola

Cada semana durante la estación de fiestas se presentará una película de cine gratis en el anfiteatro Walt Disney del parque Lake Eola. Esta semana la película gratis es “Polar Express”, una película de dibujos animados basada en el libro infantil de Chris Van Allsburg.

Sábado 8 de diciembre, 2018

4:00 p.m. – Desfile de Navidad del Rotary Club de Orlando

Se inicia en la esquina de Orange y Robinson, termina en Robinson y Rosalind

El Rotary Club de Orlando estará celebrando el desfile inaugural de Navidad que incluirá carros alegóricos, flotas de vehículos y grupos de peatones.

Viernes 14 de diciembre, 2018

7:00 p.m. – Espectáculo anual de festividades Violectric

Anfiteatro Walt Disney, parque Lake Eola

Violectric prepara su sexto espectáculo anual de festividades Violectric presentado por el Departamento de Familias, Parques y Recreación de la municipalidad de Orlando. Este es un concierto en vivo gratis que presentará canciones populares de la estación como “El Primer Noel” y “Hanukkah O Hanukkah”, además del éxito rock “Dulces sueños”. Se recomienda a los asistentes a traer a sus mascotas y quien contribuye con un artículo para mascotas o hace una donación a Pet Alliance podrá tomarse una foto con Santa y Mrs. Claus.

Sábado 15 de diciembre, 2018

7:00 p.m. – Cine gratis de Festividades en el parque Lake Eola– “The Santa Clause”

Anfiteatro Walt Disney, parque Lake Eola

Cada semana durante la estación de festividades se presentará una película de cine gratis en el anfiteatro Walt Disney del parque Lake Eola. Esta semana la película gratis es “The Santa Clause”, protagonizado por Tim Allen.

Domingo 16 de diciembre, 2018

10:00 a.m. – El Bazar de la Abuela

Stardust Video and Coffee, 1842 Winter Park Road

El decimoquinto evento anual El Bazar de la Abuela en Stardust Video and Coffee incluirá negocios, puestos interactivos y bandas de música en vivo. Este evento estará abierto hasta el atardecer.

1:00 p.m. – Holiday Pop Swap Market

Dear Prudence Shop, 2912 Corrine Drive

The Lovely Boutique Market, 2906 Corrine Drive

Encontrará regalos exclusivos para sus familiares y amistades entre los vendedores del Holiday Pop Swap Market, el cual ofrece antigüedades, productos de vinilo, productos hechos a manos y varios camiones de comida.

Viernes 21 de diciembre, 2018

7:00 p.m. – Cine gratis de Festividades en el parque Lake Eola – “National Lampoon’s Christmas Vacation”

Anfiteatro Walt Disney, parque Lake Eola

Cada semana durante la estación de festividades se presentará una película de cine en el anfiteatro Walt Disney del parque Lake Eola. Esta semana la película es “National Lampoon’s Christmas Vacation,” protagonizada por Chevy Chase.

Sábado 22 de diciembre, 2018

7:30 p.m. – Cascanueces presentado por el Ballet Ruso de Orlando

Anfiteatro Walt Disney, parque Lake Eola

El ballet ruso de Orlando presentará un arreglo del Cascanueces de Tchaikovsky con personajes inolvidables, bellos disfraces, tempestades en el escenario y una coreografía inolvidable.

Sábado 29 de diciembre, 2018

11:00 a.m. – Desfile Florida Citrus Bowl

Rosalind Avenue, entre Central Avenue y Robinson Street

El desfile de los cítricos Florida Citrus Parade reúne a más de 3,000 participantes en una de las tradiciones más antiguas de Florida Central. El desfile, que se ha convertido en uno de los desfiles más grandes del país incluye carros alegóricos de cítricos, bandas marchantes de todo el país y mucha diversión familiar en downtown Orlando.