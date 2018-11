Airsoft: “La medicina después de la guerra”

(NOTICIAS YA).- “Airsoft”, una simulación militar, entretenimiento y terapia para exsoldados es conocida como la medicina después de la guerra. Esta actividad se ha vuelto un tratamiento para algunos veteranos afectados por el síndrome del estrés postraumático. La “terapia” surge en Japón en 1970, a causa de las duras leyes sobre la tenencia y uso civil de armas de fuego.

“Estar en el ejército es algo muy bonito, eso es un orgullo, es patriotismo, el ejercito de los Estados Unidos solamente el 1% de toda la nación se enlista en el ejército, entonces son cosas que uno aprende a hacer el camaraderísimo, a cuidarle la espalda a tu compañero, que tu compañero te cuide la espalda a ti”, Víctor M. Corral, veterano de la guerra de Irak.

“Cuando de repente todo eso se termina uno se queda así como, ¿ahora qué hago?”.

“En 2005 y 2006 estuve en Irak asignado a misiones de seguridad, caravanas de vigilancia en las que perdimos cuatro vehículos en un año. Y al regresar, empecé a tener problemas con mi temperamento, ataques violentos. Me sentía una persona mala y después de esto me diagnosticaron con PTSD,” Sam Williams, veterano de la guerra de Irak.

El trastorno de estrés postraumático o PTSD por sus siglas en inglés, es una enfermedad real que se puede sufrir luego de vivir o ver eventos traumáticos como la guerra. Este trastorno causa estrés y temor luego de haber pasado una situación de peligro, afecta la vida y la de la gente que le rodea.

“El psiquiatra me recomendó un sistema de inmersión como un video juego. Empecé con el juego “Call of Duty”, que me ayudó a aliviar los síntomas del PTSD”.

Terapia de inmersión y es que no sólo funciona con videojuegos de guerra, si no llevándolo a la realidad con una simulación en un sitio controlado, eso es el Airsoft.

“Entonces por medio del Airsoft nos da el orgullo otra vez de nosotros volver a ponernos nuestro uniforme, volver a encintarnos las botas, el preparar una réplica de Airsoft es como preparar un fusil de verdad, alistarse para ese momento de combate y el Airsoft es básicamente la adrenalina del combate sin lo estúpido ni la destrucción de la guerra”.

Según expertos, las experiencias de un entrenamiento del ejército comparado con el Airsoft son muy parecidas. El milsim o simulación militar es una recreación semejante en todos los aspectos a un escenario real. Réplicas de armas uno a uno con una original, uniformes, minas y granadas con la ventaja de que estas y las balas utilizadas no son mortales.

El Airsoft, es una terapia divertida en la que los participantes se ejercitan, conviven y recrean tácticas militares.

De acuerdo al Departamento Federal de Asuntos para veteranos, la tasa de suicidios ha aumentado desde el 2001. En el 2014, el promedio era que 20 veteranos se suicidaban al día.

“No hay una píldora en sí que ayude realmente a hacer sentir esa adrenalina o a relajar estrés de una manera con la que el Airsoft. Puedes salir a hacer ejercicio, a volver a estar en una simulación de combate”, Víctor M. Corral, veterano de la guerra de Irak.

Sin embargo, expertos mencionan que este deporte como terapia no es aplicable para el 100% de los militares retirados.

“Le está sirviendo a ciertos soldados, no puedo decir que a todos les va a servir pero es como un acercamiento a lo que les causo tal vez este trauma y es como ponerlos en este tipo de deporte sabiendo que no están dañando a un ser humano pero que todavía están con los sonidos, con el movimiento, con el estrés que les provocaba. No dudo que sea de utilidad pero repito, no para todos los soldados les va a servir este tipo de tratamiento”, Silvia Domínguez, psicóloga.

Las experiencias son muy diversas, hay soldados que van y regresan de su misión con la misma mentalidad, defender su país pero sin ser afectados psicológicamente.

“Para mí en lo personal fui a la guerra con un propósito, si quería entrar al ejército, quería ser parte del combate y cuando salí del ejército no tuve problemas. No tuve problemas de separación del ejército, ni PTSD ni nada parecido”, Wayne Newell, estuvo más de 20 años en el ejército.

Alejados de la relajación o terapia, el Airsoft se basa en el “honor”, el juego limpio, la competencia y la diversión.

“Se trata de divertirse, el Airsoft se basa en la diversión, es fantasía y diversión. Estas simulando estar en una situación de combate cuando en realidad te estas divirtiendo con amigos, disparando balas de plástico de rebotan y al final tomamos una cerveza y nos reímos de lo que pasó”.

“Una manera muy bonita de hacer actividad con tu hijo si es algo que te gusta cazar, o te gusta ese tipo de deportes que se puede realizar en familia, no nada más es para veteranos, es para todo el mundo, también las mujeres participan”.

“En cada estado de Estados Unidos, en cada estado de México y en otros países existe un equipo de Airsoft, esto ya está por todos lados, simplemente que apenas está saliendo a relucir ya más popularmente en todas nuestras comunidades pero el Airsoft es muy popular”.