Madre acusa a maestro de Tampa por golpear a su hijo y causarle heridas

(NOTICIAS YA).- Una madre de Tampa se encuentra molesta, decepcionada y sobre todo precoupada, luego de que según ella su hijo de séptimo grado fue agredido por un maestro de la secundaria Liberty.

El niño sufrió un golpe en la cabeza y tuvieron que colocarle varias grapas para cerrar la herida.

La madre se llama Candy Babcock, quien recibió una llamada de una enfermera de la escuela Liberty Middle School en Tampa el lunes de la semana pasada.

“Ella me dijo que mi hijo estaba sangrando en la parte de atrás de su cabeza y que no sabía qué tan grave era”, dijo Babcock a ABC Action News.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Tampa, el estudiante y el maestro se encontraban discutiendo y fue cuando el maestro empujó agresivamente al niño contra una columna, haciendo que el menor se rompiera parte de la cabeza.

El niño comentó a ABC Action News que él se encontraba hablando en la clase en lugar de estar prestando atención. Entonces, el maestro le dijo que se saliera del aula.

“Él se paró, me puso las manos encima rápidamente. Me agarró, me sacudió. Mi cabeza golpeó contra la columna”, dijo el niño llamado Jessie Babcock a ABC.

El Distrito Escolar dijo que se saben sobre la queja que involucra al maestro y en estos momentos se encuentra en licencia administrativa, no se le permite tener contacto con ningún estudiante hata que se investigue el incidente.

Candy Babcock publicó parte de lo ocurrido en su página de Facebook.

“Para aquellos de ustedes que me conocen bien. ¡Estoy un poco perturbada! El 5 de noviembre de 2018, justo el pasado lunes, mi hijo fue lastimado por un maestro y recibió tres grapas en su cabeza y le dijeron que faltara a la escuela por el resto de la semana. El maestro que hirió a mi hijo no está trabajando en la escuela en este momento. Pero no fue a la cárcel por asalto y agresión a un menor de edad y tampoco fue despedido. No trabajará en la escuela hasta que se complete la investigación. Los buenos abogados no tocarán mi caso porque no pueden cobrar suficiente dinero de las heridas que tiene mi hijo”.

Los padres de la escuela recibieron también un mensaje del director de la Liberty Middle School, James Ammirati, el cual decía, “Yo no puedo discutir los detalles ya que se está llevando a cabo una investigación. Nosotros esperamos que todos nuestros empleados matengan un comportamiento profesional todo el tiempo”, reportó ABC Action News.

El Departamento de la Policía de Tampa también comunicó que el caso está siendo investigado por la Oficina del Fiscal del Estado, que decidirá si presentar cargos.

