Así se llevó el simulacro de amenaza dentro de escuela en Texas

(NOTICIAS YA).- Diversas agencias del orden realizaron un simulacro en la preparatoria de la ciudad de la Grulla, Texas. Agentes de la policía escolar, oficiales de la Patrulla Fronteriza, policías de la Grulla y autoridades del DPS se mantuvieron en el interior de la escuela haciendo este ejercicio que consta de saber actuar en caso de una emergencia o amenaza adentro o alrededor del campus estudiantil.

“Las escuelas tienen sus prácticas que tienen que tener Lock Down Lock Out hemos cambiamos últimamente las formas de como cerrar una escuela, practicamos las fire drills lock down lock out todas las drilss esas”, comentaron las autoridades.

Se han registrado dos incidentes reales durante esta semana en dos diferentes escuelas, acciones que ya se pusieron en práctica, el primer incidente ocurrió en la escuela Mario Ramírez de la ciudad de Rio Grande, en este hecho los bomberos de la ciudad acudieron ya que se activó la alarma de incendios. El fuego se originó en uno de los baños de esta escuela.

Evacuaron a los alumnos, a los principales, y maestros todos fue como acordaron debe ser y los muchachos de los bomberos de aquí del departamento investigaron la situación.

En otro caso similar la pronta movilzación de bomberos de la grulla se hizo presente en la preparatoria al mismo tiempo que se realizaba el simulacro.

Estaba practicando el mariachi de la Grulla en la High School y una de las bocinas evento un poco le hablamos a los bomberos para que vinieran a revisar.

La intención de estos ejercicios es que las diferentes agencias del orden mantengan una excelente coordinación