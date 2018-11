Envían a abuelito con Alzhéimer solo y sin boleto de vuelta a Denver

(NOTICIAS YA).- Un abuelito de 80 años, que sufre de Alzhéimer se encontró completamente solo, nada más con su pequeño perro, entre el gentío de un aeropuerto y sin saber por qué se encontraba ahí ni mucho menos cómo había llegado. Las autoridades luego comunicaron que sus familiares querían deshacerse de él.

Se trataba de Jerry Ellingsen, de Fort Myers, Florida y quien se montó a un avión con destino a Denver, Colorado, sin boleto de vuelta.

De acuerdo con First Coast News, un supervisor de United Airlines llamó a la policía luego de que encontraron a Ellingsen confundido cerca de una puerta de salida del aeropuerto.

LEE: Abuelita con Alzheimer reconoce a su nieta, lo que le dice se viraliza

“Estaba muy confundido acerca de los detalles generales de su vida, para incluir algunos, en dónde estaba, de dónde venía, a quién iba a visitar y los nombres de sus familiares”, señaló un oficial de la policía de Denver en un informe después de hablar con el abuelito.

Eventualmente las autoridades y empleados de la aerolínea pudieron contactarse con su hija, Pamela Roth de Fort Myers, quien le dijo a la empleada de United que ella “había acabado con su padre” y no quería que fuera contactado con ella otra vez, de acuerdo con el reporte.

De acuerdo con First Coast News, la policía descubrió que Ellingsen había estado en un hospital local por unos 6 meses antes de ser enviado a Colorado.

Unas horas antes de que Ellingsen llegara a Denver, la primera intención de su hija era que se fuera a vivir con su esposa, Jackie Ellingsen de Highlands Ranch.

VIDEO: Golpea a su madre con Alzheimer por no limpiarse bien

“Mi papá y Corky (el perro) van a llegar desde un vuelo a Denver mañana en la tarde”, fue uno de los mensajes de texto que envió la hija a Jackie, de acuerdo con los récords oficiales.

La policía localizó a su esposa y la contactaron por celular. Sin embargo, ella todavía se negaba a recoger a su marido. “No tengo ningún uso para él. Me refiero a un hombre que quiere matarme, vamos. No quiero vivir con él “, le dijo Jackie a un detective de la policía de Denver durante una llamada grabada, reportó el First Coast News.

LEE: Pareja de ancianos, ella con Alzheimer, muere a horas de diferencia

Luego las autoridades recibieron otro mensaje de la hija que decía, “si necesitan llevar a mi papá a un refugio para indigente está bien. Yo solo quiero que tenga un techo sobre su cabeza. Por favor”.

Los fiscales en Florida se negaron a presentar cargos en el caso contra la hija, ya que describieron el caso como “legalmente insuficiente”. De acuerdo con First Coast News, Ellingsen ya no está en el Hospital de la Universidad de Colorado, en donde había sido enviado por las autoridades del estado en un principio.

Las leyes de privacidad prohíben que los funcionarios del hospital divulguen información sobre hacia donde fue trasladado.

Por otro lado, la hermana de Ellingseh que vive en Michigan, dijo a 9Wants to Know que ella cree que su hermano está bajo el cuidado de una empresa privada en Colorado, pero no sabe exactamente en dónde.

VIDEO RELACIONADO