Mujer transgénero robó un perrito en tienda de mascotas en Largo

(NOTICIAS YA).- Una tarjeta de crédito robada, una licencia para conducir robada y también el robo de un Bulldog Francés, razón por la que las autoridades del Departamento de la Policía de Largo se encuentran buscando a una mujer transgénero, quien obtuvo estos documentos falsos para comprar al perrito, valorado en miles de dólares.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Bryant Farfan, exconvicta y quien se identifica como una mujer. La compra ilegal sucedió a principios de octubre, cuando Farfan adquirió al animalito en la tienda All About Puppies, la cual está ubicada en 7190 Ulmerton Road en Largo, dijo la policía.

ABC Action News comunicó que originalmente el Departamento de la Policía de Largo identificó a la sospechosa como un hombre, quien se vistió como una mujer para robar. Sin embargo la investigación reveló que Farfan forma parte de la comunidad transgénero.

La tienda de perros le comunicó a la policía que Farfan tambián falsificó las récords de adopción y que engañó a los empleados de la tienda, no se sabe nada de ubicació actual del cachorro.

La policía dice que probablemente existe una causa para el arresto de Farfan, y las declaraciones juradas de arresto están activas en el condado de Pinellas. Los empleados del local, dicen que temen por la seguridad del perrito.

“Lo único que esperamos es el regreso seguro de nuestro cachorro. Estamos ofreciendo una recompensa de $1,000 dólares con la esperanza de que alguien haga lo correcto y nos lo devuelva”, dijo la gerente de la tienda llamada Allie Julian ABC Action News.

Las autoridades de la Policía de Largo advierten que si le has comprado un perrito Bulldog Francés a Farfan recientemente, por favor, que te contactes con los detectives del condado Pinellas y con la tienda All About Puppies, para determinar si se trata del animal que fue robado de la tienda.

Este es el perrito robado, en la foto tenía 8 semanas de nacido pero actualmente tiene 5 meses.

Farfan ya es conocida al sistema legal con 15 fotos policiales en el condado Hillsborough y Polk desde el 2008, en algunas vestida como hombre y en otras vestida como mujer.

Si sabes algo de Farfan, puedes contactar al detective Steve Allred o aletective Lance Moore al 727-587-6730.

