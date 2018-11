Razón por la cual Costco y Sam’s Club revisan tu recibo en la salida

(NOTICIAS YA).- Muchas personas creen que tanto Costco como Sam’s Club hacen que sus empleados revisen el recibo de sus clientes, para así asegurarse de que los clientes no están robando algún artículo o alimento.

Algo que para muchos, puede llegar a ser una falta de respeto. Sin embargo, aunque no lo creas la verdadera razón es otra y es para ayudarte.

En su sitio web, Costco señala que es una “práctica estándar” verificar el recibo de todos cuando salen de la tienda. Y esto lo hacen por dos razones. La primera tiene que ver con el control de inventario, los verificadores de recibos desean asegurarse de que los cajeros estén escaneando correctamente todos los artículos en su carrito.

La segunda razón, es para asegurarse de que no están sobrecargado o que te cobren demasiado por ninguno de sus artículos.

Contrariamente a la creencia popular que es para la seguridad del propio mercado, el “Exit Greeter” (EG), o saludador de la salida en español, está realmente ahí para ayudarte a ahorrar dinero, aunque sea extraño de creer. “El EG está revisando su recibo por cargos duplicados o por promociones perdidas, y si se produce un error, lo ayudará a obtener un reembolso de la manera más rápida y fluida posible”, de acuerdo con las normativas de Costco, reportó MSN.

Y es que de acuerdo con MSN, muchos empleados de estos locales afirman esto, y exclaman que no lo hacen para molestarlo ni para creer que eres un ladrón.

“Confíe en mí, no somos prevención de pérdidas, tenemos prevención de pérdidas en la tienda y no somos nosotros”, dijo uno de los exempleado de la tienda en la página web Reddit, de acuerdo con MSN. “Literalmente, estamos tratando de asegurarnos de que nuestros cajeros hagan el trabajo bien y cuando atrapamos el error, toda la información queda almacenada. Quién lo hizo, a qué hora, etc., y a esos cajeros luego se les habla. Esto no es para beneficiar a nadie, sino al miembro para mejorar la experiencia en general”, añadió.

De acuerdo con Laura Ladd Poff, gerente senior de comunicaciones corporativas de Sam’s Club, algunas tiendas les permiten a los compradores usar una aplicación para celulares de “escanear e irse”, dijo a MSN. También explica que el encargado de la salida, puede verificar si su transacción se realizó sin problemas, incluso si no se hizo el pago con un cajero actual.

También dijo que si parece que el empleado que verifica su recibo es muy agradable o un poco hablador, es por una buena razón, ya que ellos se toman un momento para recordar a los miembros de estos mercados las próximas ventas o eventos especiales.

“Tomarse un momento para revisar el recibo también nos ofrece otra oportunidad para involucrar más a ese miembro”, dijo Poff a MSN. “No es raro que el portavoz oficial diga: ‘¡Oye! Vuelve el sábado para una venta especial de estos artículos'”.

Aunque después de leer esto no te sigue gustando la idea de que revisen el carrito, si te niegas a esto te pueden revocar la membresía tanto en Costco como en Sam’s Club, ya que esto es parte de sus normas. Pero dejando de lado las cuestiones de legalidad, parece que los chequeos de recibos pueden realmente valer la pena, ya que podrían ahorrarte una sobrecarga de dinero por un accidente.

