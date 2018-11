Se congelaron tuberías de casas rodantes donde alojaron a damnificados

(NOTICIAS YA).- Siguen aumentando las dificultades para los afectados por las explosiones de gas y es que ante las bajas temperaturas las tuberías de agua de las casas rodantes se congelaron obligando a las familias a desalojar esa vivienda alternativa devolviéndose a sus hogares.

Miriam Aguirre, residente de Lawrence, dijo a noticiasya.com que “estamos en la misma situación como si estuviéramos en mi casa porque me sacaron de mi casa porque no tenía calefacción ni agua caliente y ahora estamos peor porque no hay agua”.

Desde la tormenta del jueves en la noche los residentes de las casas rodantes no cuentan con el servicio de agua potable.

Francisco Paulino, quien habita en la ciudad nos confirmó que “es triste y es duro para nosotros que nuestras personas ni siquiera puedan satisfacer sus necesidades básicas porque no tienen servicio de agua, no pueden usar el toilet, no pueden cepillarse, no pueden asearse aparte de estar incómodos porque no están en sus hogares no tienen lo básico.

Jeovanny Rodríguez, vicepresidente del concilio Lawrence, agregó que “criticamos desde un principio la decisión de tener vehículos recreacionales para enfrentar una emergencia de esta magnitud y esto continuará pasando que las tuberías se congelen cuando las temperaturas lleguen por debajo de 32 grados y esto va a continuar, yo dudo que esta problemática cambie en estos momentos”.

