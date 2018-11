10 años de cárcel a autora que escribió novela homoerótica

(NOTICIAS YA).-Una novelista china ha sido condenada a 10 años de prisión por escribir y distribuir novelas homoeróticas, provocando un amplio debate en línea sobre la severidad de su sentencia.

La escritora, de apellido Liu, pero más comúnmente conocida por su seudónimo de internet Tianyi, fue arrestada en 2017 luego del éxito de su novela “Ocupar”, según informes de medios estatales chinos.

El libro fue descrito por la policía en la provincia de Anhui, en el este de China, como un ejemplo de “comportamiento sexual obsceno entre hombres” con temas de “violencia, abuso y humillación”.

A pesar de haber sido condenada a 10 años de prisión por un tribunal en la ciudad de Wuhu el 31 de octubre, el caso de Liu solo fue llevado a la atención de toda la nación después de haber sido ampliamente difundido en línea.

La popularidad de la ficción homoerótica, apodada “amor entre chicos”, se ha disparado en los últimos años en China, donde una floreciente industria casera de autores autoeditados produce cientos de nuevos títulos cada mes.

Aunque la mayoría de los títulos solo hacen alusión a las relaciones homosexuales y, en cambio, presentan “bromances” (una amistad íntima entre dos hombres), otros son más explícitos y ponen en riesgo la ira de los censores del país.

Se dijo que Liu había ganado más de 150.000 yuanes (más de 21.000 dólares) a través de la venta de Occupy y otras novelas explícitas.

La producción y venta de pornografía está estrictamente prohibida en China. Sin embargo, el duro castigo dado a Liu ha provocado indignación entre los usuarios de las redes sociales, muchos de los cuales han expresado su enojo por la aparente discrepancia entre su sentencia y las de los delincuentes violentos, señalando que según el derecho penal chino, los violadores pueden recibir de 3 a 10 años.

Hasta este lunes, había más de 1,7 millones de publicaciones que usaban el hashtag #Tianyi en Weibo, la versión china de Twitter, y la mayoría de los usuarios acudían en defensa de Liu.

“La autora merece simpatía”, publicó Li Yinhe, un reconocido sexólogo y sociólogo chino, que tiene más de dos millones de seguidores en Weibo. “Ella violó la ley penal, pero incluso una sentencia de un año es demasiado, por no mencionar 10 años”.

Muchos usuarios cuestionaron la actitud conservadora del país y preguntaron por qué el gobierno sintió la necesidad de vigilar la vida privada de las personas. “Esta sentencia, incluso para mí, que no he leído ninguna de sus obras, no es justa. La actitud de este país hacia el sexo solo puede describirse como ‘inmadura’. ¡(Nosotros) pedimos conmutación!”.

La homosexualidad se despenalizó en China en 1997 y se eliminó de la lista oficial de enfermedades mentales del país unos años más tarde. Sin embargo, los activistas y los expertos han sostenido durante mucho tiempo que los prejuicios y la discriminación, así como las medidas periódicas de represión del gobierno, persisten.