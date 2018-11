Escuela primaria enfrenta mayor brote de varicela en más de 20 años

(NOTICIAS YA).- Una escuela de Carolina del Norte, se enfrenta al mayor brote de varicela dese que la vacuna salió hace mas de 20 años, según informaron funcionarios de salud.

Hasta el pasado viernes, 36 estudiantes de la escuela Asheville Waldorf habían contraído el virus de la varicela mejor conocido como “chickenpox” en inglés y continúa propagándose rápidamente entre los estudiantes de la institución.

La escuela, que enseña desde jardín de niños hasta el sexto grado, también se encuentra entre las 3 escuelas de Carolina del Norte con las tasas más altas de exenciones religiosos a las vacunas en el estado.

De los 152 estudiantes, 110 nunca han recibido la vacuna contra la varicela, lo cual es equivalente a alrededor de 72 % de la población estudiantil.

Si bien algunos padres consideran que el brote no es un gran problema, los médicos no están de acuerdo.

“La gente no cree que sea una enfermedad grave, y para la mayoría no lo es. Pero no es así para todos… 2 o 3 de cada 1,000 niños infectados con varicela requieren atención medica”, dijo Jennifer Mullendore, doctora del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado Buncombe.