Mujer de 52 años arrestada por tener sexo con adolescente de 15

(NOTICIAS YA).- Una mujer del condado Pasco se encuentra en serios problemas y enfrentando cargos de agresión lasciva hacia a menor ya que según las autoridades, tuvo relaciones sexuales con un adolescente de 15 años.

Se trata de Collet Funfrock y tiene 52 años. Las autoridades del condado Pasco dijeron que Funfrock tuvo relaciones sexuales con el menor en dos ocasiones, entre el pasado 5 y 7 de noviembre.

A pesar de todo, ella le dijo a las autoridades que el menor cumpliría 16 años en diciembre y que si tendría 18 años, estaría dispuesta a casarse con él.

Los vecinos dicen que ella se apoda “Coco”, tal como dice en el frente de su casa ubicada en Holiday, en donde fue arrestada tras una investigación el pasado viernes.

LEE: Político recibe sentencia de 17 años por sexo con menores

“Fue arrestada por tener relaciones sexuales con este niño de 15 años”, dijo Kevin Doll de la oficina del alguacil del condado Pasco, reportó Fox 13 News.

VIDEO: Maestra es señalada de tener sexo con menor en salón de clases

Y es que de acuerdo con la Ley de Florida, la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales es de 16 años. Y aunque Funfrock dijo que el menor estaba a un mes de su cumpleaños, su edad sigue haciendo ilegal durante los actos.

“Debes ser menor de 23 años en Florida para tener relaciones sexuales con alguien que tenga la edad de consentimiento, que es 16”, añadió el oficial Doll. “Si tienes más de 23 años, ya sería un crimen”.

De acuerdo con unos vecinos que hablaron con Fox, el joven de 15 años de edad era un niño abandonado que Funfrock había encontrado en las calles.

Aunque la oficina del alguacil no confirmó eso, sí tenían este consejo para la comunidad. “Si sabes de un fugitivo, debes informar ese fugitivo a las autoridades”, dijo Doll. “No estoy comentando si este niño fue un fugitivo o no, pero puedes creer que los estas ayudando al llevarlos a tu casa, aunque este no es eol caso. Deben ser reportados a las autoridades para que sus tutores legales sepan dónde están “, dijo.

LEE: Maestro viajó de Dubai a Florida para tener sexo con menor

Funfrock ya era conocida para las autoridades del condado Pasco. En abril de 2015, fue arrestada por agresión con un arma mortal. Este nuevo incidente también conlleva un cargo de delito grave, se encuentra con cargos en la prisión del condado Pinellas.

VIDEO RELACIONADO