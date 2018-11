Niños inmigrantes, un cruel recorrido

(NOTICIAS YA).-Cada año, las insostenibles condiciones que azotan a muchos países de Centroamérica obligan a miles de personas a tomar una drástica decisión: abandonar todo lo que conocen, lo que tienen, lo que son y comenzar un cruel recorrido, muchas veces a pie, de miles de kilómetros hacia la promesa de una vida mejor en los Estados Unidos.

Muchos de los que, a causa de la delincuencia, la violencia, amenazas, abusos y omnipresentes peligros en su país, deciden partir, lo hacen ante la desesperación y las ganas de dar a sus hijos una vida mejor, una vida sin miedo.

LA LLEGADA A LA FRONTERA

Es así que, como declara Esmeralda Siu de la Coalición Pro Defensa del Migrante, en Tijuana, México, “el fenómeno del desplazamiento forzado, nacional e internacional, tiene rostro de mujer y de niños, de familias completas”.

Cuando tienen suerte, estos niños viajan acompañados de sus padres, pero hasta ahí llega su fortuna, porque todo el viaje está repleto de dificultades, unas que por su inocencia y edad, la mayoría no puede entender.

Una vez en la frontera, comienza el tardado proceso de solicitar el asilo político que les permitiría vivir legalmente en los Estados Unidos, en calidad de refugiados.

No obstante, muchos deberán esperar semanas, tal vez más, solo para presentar su caso.

La garita del Chaparral, en Tijuana, es una de las más concurridas en todo el país. Es el cruce fronterizo más grande en el mundo y es también donde centenares de inmigrantes centroamericanos llegan a apuntarse en una lista para presentar sus casos ante autoridades estadounidenses.

Centenares están delante de ellos. Actualmente, la lista de espera tiene más de dos mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Para las madres de todas las edades, acompañadas de sus hijos pequeños, lograr apuntarse en la lista será lo más sencillo en toda la espera en su llegada a la frontera. Luego seguirá saber dónde pasarán la noche, si será en un albergue, en una casa de campaña o en la intemperie, cobijados por lo que lleven consigo.

La comida es otra historia. Puesto que la espera es larga, difícilmente vendrán preparados para financiar toda su estancia solo esperando para presentar su caso.

Para María Guadalupe Heredia, madre migrante, la espera, el sacrificio, el hambre, valen la pena tan solo por la posibilidad, por más remota que parezca, de darle a sus hijos un futuro sin violencia.

En la garita del Chaparral se puede ver la nueva tendencia en el desplazamiento y la migración forzada. Lo que antes era un fenómeno mayoritariamente masculino, de hombres y padres de familia que buscaban llegar a los Estados Unidos en búsqueda de empleo para enviar dinero a sus hogares, ahora es un panorama pintado de rosa y lleno de rostros inocentes, de pequeños niños que huyen de la violencia.

LOS NIÑOS YA NO JUEGAN

Son las 4:50 de la mañana en el puente internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez, México. En sus suelos hay cobijas, cartones, lonas, mochilas, mujeres, niños, familias.

Inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, en espera de dar el siguiente paso en su recorrido para llegar al sueño americano, soportando altas y bajas temperaturas, durmiendo en el suelo, viendo pasar a miles de persona día a día, sin saber cuándo será su turno.

Un niño difícilmente puede entender esto, apenas él sabe qué preguntas pasan por su cabeza.

Para padres y madres las excusas y razones son difíciles de explicar, se les acaban las palabras, ya no encuentran consuelo para sus pequeños, quienes pasan hambre y deben tolerar condiciones que, a muchos, los hacen reconsiderar su decisión.

Juan viene de Guatemala, consigo viene su hijo Ezequiel, a quien trajo para pedir asilo político en El Paso, Texas. Sin embargo, si el camino fue difícil, la espera es peor.

La vida en Guatemala, dice Juan, es un riesgo. No se fue porque quiere, se fue porque busca vivir y ahora no sabe cómo responder las preguntas de Ezequiel: por qué me trajiste, por qué estamos aquí, por qué no he visto a mamá en semanas.

Como Juan hay muchos padres que, aunque saben que no desean exponer a sus hijos a tantas dificultades y riesgos, el peligro en casa es mayor que toda vicisitud para llegar a los Estados Unidos, aunque una vez en la frontera puedan sentir que se arrepienten.

Porque las dificultades del viaje son una posibilidad, pero la corrupción, la falta de dinero, la violencia y las amenazas de la Mara Salvatrucha son una certeza. El riesgo lo vale.

Los niños tienen algo de ventaja a la hora de recibir su turno en la fila para llegar a El Paso, pues los pequeños llevan un recorrido más difícil.

Francisco Ramírez, guardia del puente, dice que los niños sufren tanto en su espera que “cambian mucho, no se les ve jugar”.

Luego de ver lo que Ezequiel ha sufrido, el brillo que han perdido sus ojos, las dudas constantes, Juan dice haberse arrepentido de traerlo.

UNA MANZANA POR DÍA

Del otro lado de la frontera, los que lograron ingresar pero aún no consiguen el asilo recuerdan las penurias que pasaron apenas hace unos días, en su recorrido desde Centroamérica hasta los Estados Unidos.

“A veces lloré. A veces me arrepentí” platica Marvin Antunes, quien viaja desde Honduras con su hijo, a quien le entregaba la manzana que les daban al día, “porque yo aguanto más”.

Marvin cuenta que pasaban hasta cuatro días sin comer. Personas se desmayaban pues se les acababan las fuerzas. Pero ni siquiera eso lo hace arrepentirse de su éxodo, pues unos días de hambre son poco precio por la posibilidad de empleo, de un futuro seguro, sin miedo a las pandillas, “a la gente mala” de la que chicos y grandes huyen.

En los albergues, muchos de ellos manejados por grupos religiosos, no es raro ver a adolescentes, pequeños de 13 o 16 años que saben que sus vidas dependían de su desplazamiento, por más largo y difícil que este fuera, a los Estados Unidos.

Grupos delictivos como MS-13 buscan día a día nuevos reclutas, sin importarles que sean menores de edad. Ponen sus ojos sobre alguien y le ofrecen dos opciones: unirse a ellos o morir. La tercera no hay que decirla, solamente hacerla: irse del país.

Yahir recuerda la dificultad para respirar en el camión donde, junto a más personas de Honduras, se trasladó por México hasta llegar a McAllen, Texas. En ese mismo camión donde había hielo y pasaba frío. En donde todos tuvieron que esperar hasta tres días para volver a probar bocado.

“Fue tremendo” dice tímido, agachando la cabeza, con los labios partidos. Yahir sabe que era eso o ser asesinado por la Mara.

LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS

A todo esto hay que sumar la penuria que las nuevas y más severas políticas de migración han hecho pasar a padres y menores que llegaron a los Estados Unidos.

Durante el gobierno de Donald Trump se dio paso a una política de cero tolerancia, conocida también como la de separación de familias, que mantuvo a niños pequeños separados de sus padres, en el mejor de los casos, por semanas.

Rudy, un niño pequeño, estuvo separado de su madre por casi un mes. Lucy, su mamá, permaneció detenida en Puerto Isabel, mientras que el pequeño fue trasladado a 179 millas al norte, en un centro para menores ubicado en Corpus Christi.

Como Rudy, más de un millar de niños fueron separados de sus padres, algunos durante meses. En casos extremos, se trataba de bebés o niños tan pequeños que, a la hora de volver a los brazos de sus padres, no los reconocían.

La política de cero tolerancia provocó un clamor internacional de millones de voces que, al unísono, exigieron al gobierno de los Estados Unidos que resolviera la situación.

Una corte puso un ultimátum y el Departamento de Seguridad Nacional, a contrarreloj, trabajó para devolver a cientos de niños con sus padres, pero meses después, cientos más seguían en centros para menores, muchos con denuncias de abusos y maltratos hacia los niños.

Las cortes de migración habían tratado con menores de edad antes, muchos de ellos llegaron solos, no era nada nuevo, lleva años ocurriendo.

Los últimos años, sin embargo, fueron los primeros en tener a niños tan pequeños.

En octubre, una corte de migración en Nueva York a cargo de la jueza Randa Zagzoug, quien lleva en el puesto desde 2012, recibió en un solo día a 30 menores de edad; Fernanda fue una de ellas, tenía 2 años.

La inocencia de Fernanda hizo que personas en la corte, la jueza, guardias y abogados suspiraran; más de uno derramó una lágrima. Casos como el de ella son cada vez más comunes no solo gracias a la separación de familias, sino a que las políticas actuales hacen que tanto el asilo, la deportación o la reunificación de familias sea mucho más complicada, compleja y tardada.

REGRESO A CASA – UNA BATALLA PERDIDA

Los casos más dramáticos son, sin duda, los de menores no acompañados, pues son doblemente separados: primero de sus familias al ser enviados a los Estados Unidos, luego de quien sea que los haya acompañado a su llegada, antes de ser admitidos en un centro de atención infantil.

Los efectos psicológicos a corto y largo plazo en los niños que han pasado por este cruel recorrido es uno de los temas de debate: neuropsicólogos, terapeutas y expertos en desarrollo infantil concuerdan, las secuelas serán graves y serán permanentes.

Edith Caña, psicóloga de menores, atiende a niños que fueron deportados y que llegaron solos de vuelta a Centroamérica. Asegura que durante el proceso de retorno, los niños pueden pasar por crisis nerviosas; los más afectados, dice ella, son los que tienen entre 6 y 8 años.

En El Salvador, los niños son recibidos por autoridades. Son niños que representan un intento fallido más por alcanzar el sueño americano. Sus familias los esperan en un proceso que se mantiene alejado de las cámaras de medios.

Estos niños no solo sufrieron el recorrido, la espera, el encierro y la deportación. Lamentablemente, muchos de ellos padecieron abusos, fueron víctimas de trata y tráfico sexual y esclavitud.

Debido a las intensas políticas migratorias no solo de Estados Unidos, sino de México, muchos de los menores no acompañados pueden fácilmente caer en manos de traficantes de personas en el trayecto. En el mejor de los casos, autoridades mexicanas dan con ellos, los detienen y deben pasar semanas, hasta meses en este país antes de iniciar el proceso de repatración; de volver a casa.

Los que logran llegar a los Estados Unidos no lo hicieron fácilmente y tuvieron que enfrentarse a otra severa ley migratoria que, en meses recientes, retrasa todos los procesos, por lo cual pueden pasar semanas antes de tener la oportunidad de presentarse ante una corte, ya no sea para emprender el vuelo de vuelta a Centroamérica.

Una vez de regreso inicia otro recorrido, uno psicológico, uno de sanación donde familiares y psicólogos deberán atender las heridas y cicatrices mentales que el viaje hasta la frontera, la espera, el fracaso en el anhelo de conseguir asilo les dejaron a los niños.

Volverán al miedo de la violencia, al asecho de la Mara, al hambre y la incertidumbre, pero traerán consigo más equipaje psicológico, esas maletas mentales que juntaron en su éxodo. Cada día con hambre, cada ataque de xenofobia, cada noche con frío durmiendo a la intemperie es una roca en su bolsillo que les hizo más pesado el camino.

Un cruel recorrido para un niño.

EL ETERNO RETORNO

A pesar de todo, muchos de estos menores lo volverán a intentar. Volverán a considerar que es mejor el desplazamiento forzado que la vida en sus países. Que la posibilidad, por más remota que esta sea, de vivir en paz y de tener una educación sin temor a ser reclutado por una pandilla, vale la pena.

Si no ellos, serán otros los que emprendan el mismo recorrido. Los que se unan a una caravana como las que actualmente recorren México, en rumbo a los Estados Unidos.

Si no ellos, serán otros de los miles que tengan que enfrentarse a los peligros de caminar en un país extraño, hostil, con ciudadanos que repiten patrones de xenofobia y rechazo que ellos mismos sufren de parte de los estadounidenses.

Más niños tomarán de nuevo una de las rutas para llegar al sueño americano. Subirán a autobuses donde irán hacinados, se treparán a trenes en viajes que pueden costarles la vida, llegarán a ciudades fronterizas donde serán rechazados.

Porque el eterno retorno se da también en el más cruel de los recorridos, y mientras haya esperanza de alcanzar la paz y el asilo en los Estados Unidos, seguirá ocurriendo.