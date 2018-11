Vitamina D y omega-3 no previenen el cáncer ni enfermedades del corazón

(NOTICIAS YA).-Los suplementos de vitamina D y omega-3 no previenen el cáncer ni las enfermedades del corazón, según un nuevo estudio publicado el pasado sábado en el New England Journal of Medicine.

El ensayo incluyó a más de 25,000 estadounidenses de diversas etnias que tenían más de 50 años.

Los participantes no tenían antecedentes de cáncer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otras formas de enfermedad cardíaca.

Se les asignó aleatoriamente una dosis diaria de vitamina D, omega-3 o un placebo.

De acuerdo con CNN, después de más de cinco años, no se observaron diferencias significativas de enfermedad cardíaca o cáncer entre los que tomaron suplementos y los que tomaron un placebo.

Los resultados de VITamin D y OmegA-3 TriaL, conocidos como VITAL, se presentaron en la American Heart Association Scientific Sessions 2018 en Chicago.

El investigador principal, el Dr. JoAnn E. Manson, jefe de la División de Medicina Preventiva en el Hospital Brigham and Women’s y profesor en la Escuela de Medicina de Harvard, dijo que el estudio se distingue porque es el ensayo aleatorio más grande de su tipo en el mundo.

La investigación ha sugerido que el ácido graso omega-3 podría prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, según el estudio, y se ha sugerido que la vitamina D reduciría los riesgos de cáncer porque hay menos casos de cáncer en países con alta exposición al sol.

Dichos estudios observacionales son susceptibles a factores de confusión para una tasa de cáncer más baja en lugares donde hay una mayor exposición al sol, porque las personas que pasan más tiempo en el exterior también tienen más hábitos saludables, como el ejercicio.

“Si ya está tomando uno o ambos de estos suplementos, no hay una razón clara para suspender”, dijo Manson.

Continuó: “Si desea considerar comenzar, nuestra recomendación es hablar con su proveedor de atención médica, pero esto no es necesario hacerlo de manera urgente.”

Investigaciones recientes también refutaron la teoría de que la vitamina D mejora la salud ósea y previene fracturas, pero algunos expertos no están de acuerdo con esto, citando pequeños periodos de tiempo y tamaños de muestra, así como dosis insuficientes.

Nathan Davies, líder del programa de Nutrición Clínica y Salud Pública en el University College de Londres, dijo que los hallazgos muestran que los aceites omega-3 no son dañinos, agregó Davies, quien no participó en la investigación.

Sin embargo, señaló que “la dieta es más importante que la suplementación. Si tiene una buena dieta, no necesitará suplementos”, dijo, y agregó que esto no siempre es práctico, ya que factores como el ingreso y la disponibilidad también pueden afectar la dieta.

Victoria Taylor, dietista senior de la British Heart Foundation, escribió en un correo electrónico: “No recomendamos tomar suplementos de vitaminas y minerales para prevenir enfermedades cardíacas y circulatorias, y los hallazgos de este estudio respaldan nuestro consejo.