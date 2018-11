10 derechos que tienes a la hora de volar en las festividades

(NOTICIAS YA).- Ya llegó la época navideña y muchas familias viajan para visitar a sus familiares o para disfrutar de vacaciones.

Al ser un flujo grande de viajeros son muchas las situaciones a las que las personas se pueden enfrentar.

A continuación te presentamos 10 derechos que tienen los viajeros:

1. Compra de boleto – Luego de haber comprado un boleto, la aerolínea no puede subir la tarifa de ese boleto. Por ejemplo la aerolínea pudo cometer el error de vender un boleto a $1.00 y luego de comprado no puede hacer ningún ajuste.

2. Programas de viajero frecuente – Es una idea buena para las personas que viajan mucho. La persona que lo compre debe revisar los beneficios que tiene ya que pueden haber fechas bloqueadas, límites de asientos de viajero frecuente en varios vuelos.

LEE: Target va a contratar 120 mil empleados para la temporada de fiestas

3. Volar con discapacidad – Ninguna aerolínea puede discriminar a personas con alguna discapacidad física o mental. Las aerolíneas deben proporcionar asistencia como sillas de ruedas, asientos y asistencia para cargar y guardar otros dispositivos de asistencia que pueda tener un pasajero.

4. Viajar sin discriminación – La ley federal indica que ninguna aerolínea puede discrimar ante un pasajero por raza, color, nacionalidad, religión, sexo o descendencia.

5. Acomodo familiar – Al comprar con tiempo se pueden acomodar los asientos, pero si tienen asientos preasignados y no están juntos llegue temprano al aeropuerto para que puedan hacerle los cambios pertinentes.

LEE: Se esperan millones de visitantes en Orlando para Acción de Gracias

6. Retrasos y cancelaciones de vuelos – Cada aerolínea tiene sus propias políticas. Si el retraso es prolongado puede solicitar comidas o una habitación, pero no todas lo ofrecerán. También puede pedir que le transfieran su vuelo con otra aerolínea, pero restricciones aplican en este tipo de casos. Por lo menos la aerolínea debe notificar los retrasos en un plazo de 30 minutos en su portal web y sus sistema telefónico.

7. Retraso de asfalto – Cuando los pasajeros se mantienen en el avión cuando aterrizan o están por despegar. Esto puede ser por seguridad, control de tráfico aéreo. Para vuelos domésticos pueden mantener a los pasajeros menos de tres horas y en los internacionales menos de cuatro. Durante este tiempo, el avión debe mantener una buena temperatura, acceso a los baños, atención médica si es necesario. Si hay alguna oportunidad de salir del avión, la aerolínea no te dejará regresar.

8. Movida de pasajeros – Las aerolíneas tienen que pedir voluntarios para ceder asientos a cambio de una compensación antes de que golpeen a las personas. Antes de aceptar, asegúrese de entender en qué vuelo terminará, qué servicios puede necesitar mientras espera, por cuánto tiempo son válidos los boletos o los vales, etc. Si no son suficientes voluntarios, las aerolíneas seleccionarán a los pasajeros para que renuncien a sus asientos. Pueden elegir en función de la cantidad que pagó por su boleto, la hora de su check-in o el estado de viajero frecuente. Pero no pueden elegirte debido a tu raza.

LEE: Estas tiendas cerrarán en ‘Thanksgiving’

9. Equipaje – En caso de que haya problemas, sepa que las aerolíneas son responsables de reparar o reembolsar a un pasajero las maletas dañadas y su contenido cuando eso sucede bajo el control de la aerolínea. Hay restricciones según las aerolíneas.

10. Devoluciones – Es más probable que tenga derecho a un reembolso si la aerolínea tiene la culpa. También restricciones aplican según las aerolíneas.