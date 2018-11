Definen 21 tipos de agresión sexual y conducta inapropiada

(NOTICIAS YA).- Tanto conductores como clientes de Uber en sus viajes compartidos han reportado haber sido víctimas de conductas inapropiadas, por lo que una organización recopiló datos que identifican diferentes agresiones sexuales y conductas de este tipo.

Kristen Houser, del Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual, afirmó que “no puede abordar un problema si no comprende completamente el alcance del mismo, por lo que ayudó a Uber a definir 21 clasificaciones de agresión sexual y mala conducta”.

“Con 40 millones de miembros, Uber pretende hacer un cambio cultural, no está claro cuántos usuarios y conductores se han convertido en víctimas de delitos sexuales a lo largo de los nueve años de historia de la compañía”, publicó

La lista de clasificaciones, conocida como taxonomía consta de 21 clasificaciones de agresiones:

1. Mirar o mirar de reojo

2. Comentarios o gestos, hacer preguntas personales.

3. Comentarios o gestos, hacer comentarios sobre la apariencia.

4. Comentarios o gestos, coquetear.

5. Gestos explicíticos.

6. Comentarios explícitos.

7. Ver material indecente

8. Fotografia indecente sin consentimiento.

9. Solicitar contacto sexual

10. Masturbación, exposición indecente.

11. Amenaza verbal de agresión sexual

12. Intento de tocar parte del cuerpo no íntima.

13. Intento de besar partes del cuerpo.

14. Intento de tocar, sexualmente, parte del cuerpo.

15. Intento de besar, sexualmente, parte del cuerpo.

16. Toque no consensual.

17. Besos no consensuales, en partes del cuerpo no íntimas.

18. Intento de penetración sexual no consensual.

19. Toque no consensual parte del cuerpo sexualmente

20. Parte del cuerpo sexual no consensual

21. Penetración sexual no consentida.

