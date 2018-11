Hombre escarba en la basura y encuentra boleto ganador de $4.82 millones

(NOTICIAS YA).- Un hombre en Michigan le tocó trepar un contenedor de basura luego de ver en su teléfono los números de la lotería y darse cuenta que había tirado el boleto ganador.

El hombre, que prefirió quedar en el anonimato, se ganó la mitad del premio mayor de 9.64 millones de dólares jugando Lotto 47, uno de los juegos de azar de la Lotería de Michigan.

De acuerdo a los datos revelados por CBS, el afortunado ganador es discapacitado y desde hace algún tiempo se encuentra sin trabajo por lo que el premio le llega justo a tiempo para poder pagarse su tratamiento que incluye operaciones.

Lo otro que reveló fue, “he jugado los mismos números con Lotto 47 durante más de dos años, siempre uso los mismos números para comprar mis boletos. De hecho, accidentalmente lo tiré y tuve que trepar a un basurero para recuperarlo. Soy tan afortunado que lo encontré”.

También dijo, “la mañana después del sorteo, salí a caminar y revisé los números en mi teléfono. Tan pronto como vi que coincidían, comencé a temblar y no me he detenido desde entonces”. “Han sido un par de años difíciles para mí. Una lesión me dejó discapacitado y no he podido encontrar trabajo. Ganar este premio ha cambiado mi vida en un instante. Significa que finalmente puedo obtener algunos procedimientos médicos que no podría haber pagado antes. Esto sin duda mejorará mi calidad de vida “, dijo el afortunado nuevo millonario a CBS.