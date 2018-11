Identifican a los conductores del accidente en Santa Teresa

(NOTICIAS YA).- Surgen nuevos detalles en relación al accidente ocurrido este sábado en Santa Teresa en el que estudiantes de la preparatoria Franklin resultaron gravemente heridos. Mientras que vecinos de la zona donde ocurrió el incidente reaccionan ya que no es la primera vez que ocurre algo así.

Para los residentes de la casa que resultó afectada por este incidente es realmente preocupante la velocidad en que los vehículos circulan por su colonia y es que aseguran esta no es la primera vez que dañan su propiedad.

“Hubiera sido un accidente muy grande si alguien hubiera estado ahí dormido, ya son dos veces y si la verdad si nos preocupa”, Verónica, dueña de la casa afectada.

Y es que en solo dos meses, la propiedad de Verónica se ha visto afectada a causa de accidentes vehiculares.

“En dos meses ya dos veces han chocado y le han pegado a nuestra casa, la ves pasada también le pegaron a nuestra barda y la tiraron de tan fuerte que pasan. Y el sábado por la noche estuvo muy feo se subieron a mi casa y le pegaron a una de las paredes a un cuarto. Los daños son bastante grave tenemos que reemplazar toda la pared de un cuarto”.

Esta familia continúa en espera del reporte de policía para saber si los responsables pagaran por los daños y es que el accidente fue causado por menores de edad que mezclaron el alcohol y el volante.

“No dejen a menores tomar alcohol aunque estén en casa, aconsejamos que menores de edad no tomen y que los adultos den el ejemplo que si toman no manejen, sobre todo ahora que se acercan los días festivos, no importa si solo tomaste una bebida, por favor consigue quien maneje por ti”, Juan Ortega del Departamento de la Policia de Sunland Park.

La policía de Sunland Park continúa con las investigaciones del accidente ocurrido este sábado en el que dos vehículos se vieron involucrados.

Cinco personas incluido James McClain Green, viajaban en una camioneta conducida por Pablo Payan, de 17 años, quien tras pasarse un alto en la intersección de las calles Edinburg y Leeds chocó contra un vehículo que conducía James Furman, de 28 años, ambos fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad.

En redes sociales dan a conocer que otra joven también estudiante de la preparatoria Franklin se encuentra grave tras este accidente. Se trata de Nathalie Díaz quien cuenta con una página GoFundMe para ayudar con los gastos del hospital. GoFundMe/NathalieDiaz

Autoridades del Departamento de Policía de Sunland Park aseguraron que comenzarán a realizar retenes para evitar más accidentes causados por la influencia de alcohol.

Un jugador de fútbol americano de la preparatoria Franklin se encuentra grave luego de estar involucrado en un accidente automovilístico. Compañeros y gente cercana realizan eventos de donación de sangre y abren una cuenta GoFundMe para ayudarlo.

El evento de este domingo se realizó en el centro comercial Basset Place en donde pedían donación de sangre para James McClain Green a quien amigos describen como una persona alegre y atlética. Este lunes nuevamente estarán buscando donadores que puedan acudir al gimnasio de la preparatoria Franklin de 10a.m. a 2p.m. Despues de las 2 estarán en las oficinas de Univision 26 en el 5426 N. Mesa hasta las 6p.m.

McClain estuvo involucrado en un accidente entre dos vehículos en Santa Teresa, Nuevo México cerca de la calle Leeds. Según el Departamento de Bomberos de Sunland Park, este sábado, un auto terminó impactándose con una casa y otro se volteó y mantuvo a uno de los ocupantes atrapado en el interior.

Sin mencionar si se trata de McClain, uno de los involucrados fue trasportado vía aérea en condición crítica. La calle McNutt y Edgemont se mantuvieron cerradas por el traslado. Otras tres personas fueron transportadas al hospital en ambulancia.

Los dos conductores enfrentan cargos por conducir bajo los influjos del alcohol.

McClain se encuentra en el Centro Medico Universitario donde perdió mucha sangre. Es por eso que decenas de personas siguen acudiendo a donar sangre para apoyar a la familia del joven atleta.

Si desea ayudar económicamente puede acudir a la pagina GoFundMe/McClain

VIDEO: ACCIDENTE EN SANTA TERESA DEJA GRAVE A UN ESTUDIANTE DE FRANKLIN