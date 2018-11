Adrenalina Mortal, el peligro de famosas carreras ilegales en Florida

(NOTICIAS YA).- Es algo ilegal, ruidoso, y muy peligroso, sin embargo las carreras ilegales en Florida se encuentran entre los pasatiempos más populares de los jovenes de nuestro estado. De acuerdo con las autoridades, estas carreras han despertado el sueño de muchas personas de la comunidad, en especial en las calles del Condado Orange. Y es que desde el pasado mes de abril, la oficina del alguacil de este condado lanzaron una nueva ley expandida para arrestar a los corredores ilegales.

“Vamos a perseguirlos tan agresivamente como lo hacemos los fines de semana”, dijo el oficial Bruce McMullen a News 6. “Se agrupan para esta actividad ilegal, vamos a estar allí”.

Los equipos de McMullen han visto una disminución dramática de las carreras organizadas desde que las autoridades dieron a conocer las medidas de represión de las carreras. El oficial McMullen espera que los equipos con una cantidad entre 20 a 30 oficiales, continúen deteniendo estas carreras calles, sobre todo durante los fines de semana, al menos durante los próximos 18 meses. “Las calles se aclararon mucho antes de lo normal el pasado sábado por la noche”, dijo McMullen.

Y es que a estos corredores, no les conviene para nada ser detenidos por algún oficial, ya que podrían ir directamente tras las rejas.

“Está fiada por doce meses en cárcel o probatoria, pero lo más serio es que es la suspensión de una licencia por un año “, dijo el abogado José Rivas a Noticias Ya. No solo esta práctica puede llegar a ser mortal para quienes se encuentran tras el volante, pero también para las personas alrededor, como expectadores o simplemente personas que se encontraban cerca.

Según un informe reportado por Ball & Bonholzter, solo el 47 por ciento de las muertes en las carreras ilegales son de conductores. El otro 53 por ciento, no lo es. Este otro porcentaje está compuesto por pasajeros (27 por ciento), conductores no involucrados (14 por ciento), peatones (6 por ciento) y espectadores (5 por ciento). Muchas personas que murieron en los accidentes nunca tocaron el acelerador en una carrera. Algunos de ellos, estaban conduciendo a casa como parte de su viaje cotidiano, y otros que caminaban hacia la tienda o la casa de un amigo, o que estaban caminando por un cruce de peatones en un momento inoportuno. Otros no quieren participar en la actividad ilegal, pero simplemente no pueden evitar ver el espectáculo de la carrera.

Hay muchos que no entienden en cómo esta practica, puede llegar a ser disfrutada por los jóvenes a pesar del peligro. Por otro lado, de acuerdo con la psicóloga Elba Rivera, aunque estos jóvenes saben que esta actividad es sumamente peligrosa y que incluso podrían hasta morir, lo hacen para experimentar ese estilo de adrenalina.

“Más o menos es un deporte para ellos…y a ellos les gusta sentir cuando ellos corren, lo que sienten, el peligro puede ser algo que les gusta”, dijo Rivera a Noticias Ya.

Tanto en las ciudades de Tampa como Orlando, la incidencia por las carreras ilegales son altas. Según cifras de la Patrulla de Carreteras de la Florida (FHP), la cantidad de multas emitidas por correr en la vía pública se ha mantenido constante en los últimos cinco años, con un promedio de más de 800 casos anuales en el estado.

Ante esto, la iniciativa Street Racing Made Safe (Carreras Callejeras Seguras), que comenzó en Countyline en el 2011 y se ha expandido por todo Estados Unidos, sostiene que crear un espacio donde los entusiastas conductores puedan competir con seguridad y lejos de las calles es “la única solución para acabar con las carreras callejeras”, de acuerdo con SRMS.

