Dos mujeres hispanas viven juntas en Tampa por miedo a sus maridos

(NOTICIAS YA).- El testimonio de dos mujeres hispanas del área de la bahía, ambas víctimas de violencia doméstica, relatan que sentir miedo y estar a la defensiva, se ha convertido en un estilo de vida aunque ya no están con los hombres que las agredieron.

Fueron 12 largos años de humillaciones y golpes los que tuvo que vivir Berta Hernández de El Salvador, junto al hombre que amaba quien además, es el padre de sus dos hijos.

“Me quiso estrangular, yo quedé muy mal y yo me quería hasta quitar la vida de todo lo que estaba haciendo”, dijo Hernández a Noticias Ya.

Y es que preocupantes casos de violencia doméstica siguen creciendo en el área de Tampa Bay, de acuerdo con la organización antiviolencia doméstica, The Spring of Tampa Bay, autoridades del condado Hillsborough respondieron a 350 llamadas en los primeros 10 días de septiembre. Normalmente, en un mes, el condado Hillsborough recibe alrededor de 400 llamadas.

Muchas de las víctimas están muriendo en sus propios hogares en las manos de sus familiares abusivos. De acuerdo con la oficina del Fiscal General del estado en el estado de Florida, el 33 por cierto de las víctimas han sido hispanas.

“Me trataba con golpes, me trataba de estúpida”, dijo Hernández. También añadió que su marido le decía que él la podía llevar a migración cuando él quisiera.

“Él me dijo ‘me las vas a pagar si abres la boca’, incluso me dijo que me queria ver muerta. Me ofrecía con sus amigos. Uno de sus amigos me tocó inapropiadamente y a él no le importo”, dijo a Noticias Ya.

Hernández encontró una luz de esperanza en María Tobías, originaria de México, quien también vivió la misma pesadilla al ser víctima de otro hombre violento.

Ahora ellas viven juntas para defenderse de sus exmaridos y del miedo.

“Es un constante… vivir en vigilancia, se siente que no se puede tener esa paz de disfrutar de salir al parque, de jugar con los hijos acá fuera y que de repente lleguen y se pongan violentos”, dijo Tobias. “Cuido de la parte en frente y ella de atrás, si oimos el perro ladrar yo le mando un mensaje y ella”.

Y lo único que piden estas mujeres es pasar el día de Thanksgiving en paz junto a sus familias, sin que el miedo a que ellos toquen las puertas de su casa.

En lo que va del año, más de 70 mujeres, víctimas de violencia doméstica, han llegado hasta la organización Ayuda Mujer, ubicada en Tampa Bay para buscar apoyo debido al miedo que viven en sus hogares.

