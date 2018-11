Escoge los regalos de tus seres queridos según su signo del Zodíaco

(NOTICIAS YA).-¿Tienes problemas para saber qué regalarles a tus seres queridos en esta temporada de Navidad? Quizá la respuesta esté escrita en las estrellas.

Los entusiastas del Zodiaco insisten en que cada signo tiene sus propios rasgos distintivos.

Por supuesto, no existe una base científica o racional para esto, pero aun así puede ser divertido y una manera creativa de pensar en la gente que está en tu lista de regalos, especialmente aquellos que tienen un interés en la astrología.

Esto podría hacer compras navideñas un poco más fáciles.

Según la publicación de CNN, estas son algunas combinaciones de cada signo zodiacal, con un regalo inspirado en la astrología:

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Audaz y enérgico. Los nacidos bajo el primer signo del Zodiaco aman sacar a relucir su naturaleza competitiva.

Consideran como regalos trajes y libros populares de negocios que los ayuden a sentirse preparados para dominar sus lugares de trabajo, accesorios coloridos que les permitan sobresalir entre las multitudes y dispositivos que puedan ayudarlos a ser los primeros que tienen la tecnología más novedosa en sus manos.

Regalo: Una chamarra Skinny Fit te costaría 64,98 dólares en Nordstrom.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los Tauro aman las cosas más finas de la vida. Esto incluye días relajantes en el spa y comidas gourmet. Dicho esto, también son personas muy prácticas y cuidadosas, por lo que el punto es regalarles algo que sea lujoso, pero que también puedan usar todos los días, como calcetines atrevidos (pero cómodos), ropa de cama acogedora, suéteres de cachemira duraderos que les sirva para toda la temporada, relojes minimalistas, cuadernos elegantes o incluso relajantes difusores de aromaterapia.

Un buen regalo: Set de sábanas clásicas Brooklinen, con un costo aproximado de 109 dólares en Brooklinen.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Los Géminis son las mariposas sociales del Zodiaco. Les encanta estar cerca de sus amigos, hablar sobre lo último en cultura y noticias y, en general, exponerse a una variedad de actividades.

Los regalos perfectos para este grupo de personas podrían ser lectores electrónicos para que almacenen sus libros favoritos, parlantes con capacidad para leerles las noticias, juegos divertidos que puedan compartir en su próxima fiesta.

Regalo: Altavoz Google Home Smart, con un costo de 129 dólares en Target.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las personas bajo el signo Cáncer se caracterizan por su tenacidad, una mente imaginativa, pasión por la vida y el amor por la naturaleza. Los regalos perfectos para ellos son los que sacan a flote su lado creativo (como proyectos de bricolaje o juegos de arte), los que alimenten su amor por las historias (como un kit de ADN que puede rastrear su herencia), o que los motivan a fundirse con la naturaleza (como un equipo para acampar y hacer actividades al aire libre).

Regalo: Hamaca doble para campamento, de aproximadamente 22,94 dólares en Amazon.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los Leo tienden a ser expresivos y extravagantes. Esto se demuestra en su ropa, interacciones sociales y pasatiempos favoritos. Les encantan las prendas de moda y los adornos de diseñador que los ponen en el centro de atención, además de disfrutar de las últimas obras y películas. Y, al igual que los Géminis, prefieren las cosas más finas de la vida, como los chocolates decadentes, los vinos de lujo o incluso los perfumes únicos.

Un buen regalo: Consola Crosley Bluetooth, de 68,65 dólares en Amazon.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los virgos son los pacificadores del Zodiaco. Son muy programáticos y prácticos y también tienen un sentido muy desarrollado del habla y de la escritura. A los planificadores les vendría bien computadoras de primera calidad, e incluso cursos de idiomas. Y como este signo también tiende a tener mucho trabajo, a los Virgo les encantan las cosas que les brinden comodidad, como los objetos de aromaterapia y las batas de baño que puedan convertir su casa en un spa.

Regalo: Bata Waffle de unos 100 dólares en Bollandbranch

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los Libra probablemente se caracterizan por sus ideales románticos. Son fanáticos de la poesía, entusiastas del arte y amantes del cine, y disfrutan las actividades con otras personas. Artículos como proyectores que les permitan ver películas al aire libre, artículos para el hogar que pueden ayudarles a entretenerse con estilo, libros de poesía e incluso experiencias, en lugar de los regalos típicos, se adaptan a sus rasgos.

Puedes obsequiarle un mini proyector de películas, de 268 dólares en Amazon.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre)

Para impresionar realmente a un Escorpio, opta por regarle algo exclusivo. Este signo en particular atesora las cosas que tienen una historia detrás o los que son totalmente únicos.

Los Escorpión tienden a alejarse de los productos que son “tendencia” y, en cambio, prefieren los clásicos y de alta calidad que son a prueba del paso del tiempo. Por lo tanto, busca artículos que puedan personalizarse, o productos de calidad (como botas de cuero de alta calidad, botellas de agua resistentes que puedan mantener las bebidas frías durante 24 horas o incluso altavoces inteligentes de alta definición) que les duren más allá de esta temporada.

Regalo: Maleta de viaje CALPAK, de aproximadamente 170 dólares Nordstrom.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es muy probable que, en un momento dado, un Sagitario esté planeando su próximo viaje. Este signo busca aventuras constantemente y tiene mucha pasión por los viajes, ya sea que vaya a un destino internacional o a una excursión cerca de casa.

Su hambre de viajar se relaciona con el amor por el aprendizaje que tiene este signo. Los regalos de viaje, como equipaje nuevo, mapamundis para rascar o incluso libros de fotografía de viajes, ayudarán a alimentar sus pasiones. Productos como libros y cursos de aprendizaje en línea ampliarán sus horizontes.

Puedes regalarle: Un mapa de viajero, de entre 28,99 en Amazon.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio es uno de los signos zodiacales más testarudos. Las personas nacidas bajo este signo son independientes, audaces y extremadamente trabajadoras. Les encanta un poco de competencia amistosa, por lo que los regalos que puedan aumentar esta característica, como un juego de cartas inspirado en la cultura pop o un nuevo equipo deportivo, pueden ser una gran idea. Además, elementos que puedan adornar su escritorio, ya sean planificadores o incluso plantas decorativas, ayudarán a que su espacio de trabajo se sienta organizado y pulido.

Regalo: Juego de mesa What Do You Meme de 29,99 en Amazon.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Los Acuario son los más humanitarios de todos los signos del zodiaco. Son espíritus libres con mucha conciencia social y que quieren cambiar el mundo. Los regalos que tienen una misión o historia única, como ropa hecha de plástico oceánico o botas de cuero que están hechas sin productos químicos dañinos para el medio ambiente, son atractivos para ellos. Su actitud de espíritu libre también alimenta sus inusuales elecciones de moda y pasatiempos.

Y aunque normalmente sean sociales, también les encanta estar solos durante un tiempo, por lo que definitivamente disfrutarán de regalos que pueden ayudarlos a relajarse y descansar.

Regalo: Tenis Adidas UltraBoost Parley Ocean Plastic, de 200 dólares en ssense.com

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Los Piscis son conocidos por sus personalidades compasivas, artísticas e imaginativas. Aman entregar de vuelta (así que productos que ayuden a las comunidades locales o dar a causas de caridad son un gran acierto) y sentirse muy conectados a la música y el arte.

Los reproductores de audio, auriculares con cancelación de ruido e incluso altavoces de ducha los ayudan a sumergirse por completo en sus listas de reproducción favoritas. Y acentos decorativos para el hogar y decoraciones para la pared pueden ayudar a convertir sus hogares en oasis artísticos.

Para aquellos que buscan un regalo más exclusivo para un Piscis, piensen en el bricolaje. Regalos personalizados y sentimentales, como un álbum de fotos personalizado, pueden ser un regalo óptimo.

Un buen regalo: Tocadiscos Vintage, con un costo de 109,99 dólares en Amazon.