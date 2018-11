Hermanas mueren de calor por falla en calentador

(NOTICIAS YA).- Dos mujeres discapacitadas fallecieron dentro de su departamento en Ohio después de una falla del calentador.

De acuerdo con WLWT, los cuerpos de Theresa y Mary Johnson, de 41 y 44 años de edad, respectivamente, fueron descubiertos este lunes en los departamentos Forest Meadow de la localidad de Forest Park.

Una persona encargada del cuidado de las hermanas llegó al lugar poco después de las 6 de la mañana del lunes para ayudarlas a prepararse para el trabajo y las encontró muertas.

“La primera persona que entró, la cuidadora, inmediatamente fue al termostato y estaba en 50 grados, pero el calor seguía. Ella no pudo bajarlo. No importó lo que hizo con el termostato, no logró bajar la temperatura”, explicó el teniente Adam Pape, de la policía de Forest Park, quien llegó a la vivienda unos 20 minutos después que los equipos de emergencia.

“Cuando los primeros oficiales llegaron, describieron que la temperatura posiblemente excedía los 120 grados, y esa era solo su estimación. Así que estaba extremadamente caliente, y las víctimas estaban en la habitación de atrás. Ambas compartían una habitación”, añadió.

Las hermanas vivían en el departamento desde 2009. Su cuidadora las llevó al supermercado el domingo y luego las regresó a casa alrededor de las 4 de la tarde.

Aunque ningún otro de los departamentos se sobrecalentó, la policía ordenó a un investigador externo revisar el sistema. Este encontró una falla en un calentador específico, aunque no se hallaron pruebas de que alguien hubiese cometido un crimen o que el suceso haya sido intencional.

El forense del condado determinará las causas oficiales de las muertes, aunque la policía indicó que está satisfecha con la información que ofrecieron los investigadores respecto a la falla.

“Parece ser una de esas situaciones en las que algo salió mal y nadie pudo preverlo. Estas mujeres no se dieron cuenta de lo que sucedió o no supieron cómo responder a lo que sucedía, y el resultado fue la tragedia que ocurrió”, finalizó Pape.