Vocalista de Maná se realiza cirugía estética y casi muere

(NOTICIAS YA).- El nuevo rostro del vocalista de Maná sorprende a muchos y su exesposa habla de las cirugías estéticas en las cuales casi muere.

Durante el programa de los Latin Grammy, se viralizó la apariencia del rostro de Fher Olvera. Él junto a sus compañeros subieron a recibir el Grammy de “Persona del año”.

Después de la premiación, aparecieron memes y en medios de espectáculos hablaron del cambio. En uno de ellos Mónica Noguera, exesposa de Fher habló sobre las cirugías a las que se había sometido.

“Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y se empezó a desangrar. Me da mucha tristeza porque él, al ser tan buen artista, no se tiene que enfocar en la cuestión física”, mencionó Mónica Noruega tras una operación en Los Ángeles, California.

Noruega agregó que en esa ocasión solo se iba a operar los ojos y papada y el doctor le hizo cortes en la garganta y fue así que comenzó a desangrarse.

